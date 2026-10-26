Guadalupe Taddei formalizó su renuncia como consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) ante la Cámara de Diputados este lunes 26 de octubre, tal como ya había anticipado en redes.

La renuncia de Guadalupe Taddei se concretó después de que la funcionaria comunicara su decisión de dejar el cargo que asumió en abril de 2023, en medio de presuntas irregularidades en su gestión.

Cámara de Diputados recibe renuncia de Guadalupe Taddei

Ricardo Monreal confirmó que recibió la renuncia de Guadalupe Taddei al INE, por lo que la Jucopo ha iniciado el proceso de selección conforme a la Constitución y la ley.

Cámara de Diputados recibe renuncia de Guadalupe Taddei (@RicardoMonrealA)

En la carta enviada por Taddei y dirigida a Raúl Bolaños Cacho Cué, afirmó que se retira del INE con “serenidad, satisfacción y orgullo” de haber dedicado más de 30 años al servicio de la democracia mexicana.

Asimismo, indico que su renuncia al INE obedece a su convicción de que el instituto y sus responsabilidades deben “prevalecer por encima de cualquier interés personal”.

Carta de renuncia de Guadalupe Taddei a la Cámara de Diputados (@RicardoMonrealA)

Carta de renuncia de Guadalupe Taddei a la Cámara de Diputados (@RicardoMonrealA)

Guadalupe Taddei formaliza su renuncia al INE ante la Cámara de Diputados

Luego de una “profunda reflexión”, Guadalupe Taddei anunció el pasado domingo 25 de octubre que dejaría su cargo de consejera presidenta del INE, a fin de proteger al organismo electoral.

Guadalupe Taddei señaló que, en este momento, lo más importante es que el INE continúe con sus responsabilidades constitucionales y recordó que ha dedicado 33 años de su vida al servicio electoral en México.

Tras este anunció, Guadalupe Taddei formalizó su renuncia del INE ante la Cámara de Diputados entre señalamientos sobre presuntas irregularidades en contrataciones y posibles conflictos de interés.

Con la formalización de la salida de Taddei, la Cámara de Diputados deberá iniciar el procedimiento para elegir a su relevo definitivo. El Consejo General del INE ya habría elegido un presidente provisional.

La Cámara de Diputados emitirá una convocatoria para ocupar el cargo de Guadalupe Taddei e instruirá la integración de un comité técnico que evaluará a las personas aspirantes.

La designación definitiva requiere el voto de las dos terceras partes de las diputadas y los diputados presentes; si no se alcanza la mayoría calificada, se contempla recurrir a la insaculación.