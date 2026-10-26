La Policía Nacional de Ecuador investiga el asesinato de Leslibeth Anahí García Farías, una adolescente de 16 años, cuya cabeza fue hallada el 24 de octubre en el cantón Pasaje, provincia de El Oro.

Junto a su cabeza, abandonada en una funda negra a las afueras del coliseo César Fadul, los agentes policiales encontraron un panfleto intimidatorio dirigido a supuestos informantes de pandillas.

Paralelamente, las autoridades investigan la difusión en internet de un video amenazante en el que se observa a la víctima bajo intimidación armada.

La Policía Nacional de Ecuador continúa con los operativos para localizar el resto del cuerpo de de Leslibeth Anahí García Farías, el caso permanece bajo indagación para esclarecer los motivos y dar con los responsables.

Autoridades investigan el asesinato de Leslibeth García, adolescente de 16 años

La investigación sobre el asesinato de Leslibeth Anahí García Farías se centra en el análisis de evidencias biológicas, piezas digitales y notas dejadas en la escena del crimen.

Ecuador investiga el asesinato de Leslibeth García, de 16 años (Tomada de video )

Leslibeth Anahí García Farías tenía 16 años y estudiaba en la Unidad Educativa Técnico Pasaje en la provincia de El Oro.

La Policía Nacional confirmó que la estudiante no registraba antecedentes penales ni vínculos conocidos con organizaciones criminales.

La cabeza de Leslibeth Anahí García Farías fue encontrada dentro de una funda negra. El hallazgo se produjo alrededor de las 07:00 a. m. del sábado 24 de octubre en los exteriores del coliseo César Fadul Dibb, en el cantón Pasaje.

Las autoridades de la Dinased mantienen operativos en la provincia para localizar el resto del cuerpo, ya que aún no se han determinado el lugar exacto ni las circunstancias precisas donde se cometió el asesinato.

Junto a los restos se encontró una nota con advertencias dirigidas a supuestos informantes acusados de filtrar información a bandas delictivas rivales.

Autoridades investigan video previo al asesinato de Leslibeth García, adolescente de 16 años

A través de las redes sociales, circula un video donde Leslibeth Anahí García Farías aparece bajo amenaza con un arma de fuego.

“Esto me pasa por haberle copiado a Israel Villa, a Alexander, al Parita y a Jared, por regalona” Leslibeth Anahí García Farías

Los peritos están evaluando la autenticidad y la fecha de grabación de dicho video para confirmar su relación directa con el homicidio.

El caso es investigado por la Dinased (Dirección Nacional de Investigación de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros), la Unidad de Criminalística y la Fiscalía.

Los agentes se encuentran analizando grabaciones de cámaras de seguridad, levantando rastros biológicos y tomando declaraciones a familiares y allegados para reconstruir sus últimas actividades.

La Policía investiga si se trata de un ajuste de cuentas entre estructuras criminales o de una disputa personal simulada como un mensaje del crimen organizado. Por el momento, no hay personas detenidas.