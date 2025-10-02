¿Quién es Arturo Chávez? Se trata del nuevo titular de Talleres Gráficos de México que tomó posesión del cargo el miércoles 1 de octubre, por orden de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Así lo dio a conocer la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quien informó que fue por instrucción de la presidenta de México que dio posesión del cargo al funcionario.

Pero, ¿quién es Arturo Chávez? Te contamos los siguientes detalles sobre el servidor público que fue nombrado por Claudia Sheinbaum como el nuevo titular de Talleres Gráficos de México:

¿Quién es Arturo Chávez?

¿Cuántos años tiene Arturo Chávez?

¿Quién es la esposa de Arturo Chávez?

¿Cuántos hijos tiene Arturo Chávez?

¿Qué estudió Arturo Chávez?

¿En qué ha trabajado Arturo Chávez?

Arturo Chávez, nuevo titular de Talleres Gráficos de México (Especial)

Arturo Manuel Chávez López fue nombrado como el nuevo titular de Talleres Gráficos de México el miércoles 1 octubre de 2025, por lo que se encargará del puesto en substitución de Maribel Aguilera.

Vinculado al movimiento obradorista desde hace más de 15 años, Arturo Chávez ha participado en distintos espacios institucionales donde ha desempeñado labores de enfoque técnico y normativo.

De acuerdo con reportes, ha colaborado previamente con la presidenta Claudia Sheinbaum, en funciones de asesoría y coordinación, aunque sin ocupar posiciones de alta visibilidad pública.

Desde dichas posiciones, ha realizado tareas de trabajo intersecretarial, diseño de mensajes y gestión de proyectos estratégicos con énfasis en transformación administrativa y enfoque de derechos.

Arturo López mantiene interlocución con actores del gabinete, participa en reuniones clave y versiones señalan que funge como supuesto operador jurídico informal en temas de reformas institucionales.

El nombramiento en Talleres Gráficos de México que realizó la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, se da en el contexto de relevos administrativos tras el Primer Informe de Gobierno.

Aun cuando ha estado al frente de diversos puestos en la administración pública federa y de la Ciudad de México (CDMX), no se conocen algunos datos de Arturo Chávez como el de su edad.

Si bien Arturo Chávez sí tiene presencia en redes sociales, no realiza publicaciones de forma cotidiana y en ellas únicamente difunde información sobre su faceta profesional y no de su familia.

Debido al bajo perfil que ha logrado mantener el nuevo titular de Talleres Gráficos de México, no se cuenta con información relacionada con su entorno familiar y no se sabe si tiene esposa.

En el tema de la formación académica de Arturo Chávez, una búsqueda realizada en el Registro Nacional de Profesionistas arrojó que el nuevo titular de Talleres Gráficos de México estudió lo siguiente:

Maestría en Sociología Política por el Instituto de Investigación Dr. José María Luis Mora (2021)

Licenciatura en Sociología por la UNAM (1994)

En cuanto a la experiencia laboral que ha desarrollado el funcionario federal, en partes académicos y reportes periodísticos, se señala que Arturo Chávez ha trabajado en estos puestos:

Asesor en Regulación y Políticas Públicas en el gobierno de la CDMX

Profesor titular definitivo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS), UNAM desde 2017

Titular de la Unidad de Políticas Transversales de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación

