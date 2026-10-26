Ariadna Montiel respondió a las acusaciones que la vinculan con Aureliano Guzmán Loera, alias “El Guano”, y negó de forma categórica cualquier encuentro o relación con integrantes de grupos criminales.

La dirigente nacional de Morena calificó los señalamientos como parte de una campaña política para desacreditar a Morena y defendió la transparencia de su trayectoria pública y patrimonio.

La polémica escaló después de que el periodista Héctor de Mauleón sostuviera sus afirmaciones y señalara la existencia de reportes de inteligencia que, según aseguró, respaldan las versiones difundidas.

Ariadna Montiel niega reunión con “El Guano” y asegura que solo buscan perjudicar a Morena

Ariadna Montiel rechazó categóricamente las versiones sobre una supuesta reunión con Aureliano Guzmán Loera, alias “El Guano”, afirmando que nunca se ha reunido ni ha tenido relación alguna con personas dedicadas a actividades delictivas.

Ariadna Montiel niega reunión con “El Guano”, hermano de “El Chapo” Guzmán (@A_MontielR / X )

En el ejercicio de su derecho de réplica frente a la columna periodística de Héctor de Mauleón, cuestionó la publicación por presentar señalamientos no acreditados como si fuesen hechos.

“En ejercicio de mi derecho de réplica, solicité formalmente a @El_Universal_Mx la publicación íntegra de esta respuesta a la columna de @hdemauleon del 26 de octubre de 2026, en la que se difunden acusaciones falsas y sin sustento en mi contra” Ariadna Montiel

Afirmó que el texto invoca un informe que no se muestra y atribuye acuerdos sin aportar elementos verificables, calificándolo como una falta de ética periodística.

“La propia publicación revela el problema: el título da por ocurrido un encuentro que al final del texto se califica de ‘supuesto’” Ariadna Montiel

Ariadna Montiel calificó la difusión de estas acusaciones como un “instrumento de golpeteo de la derecha” orientado a descalificar a Morena y al proyecto político que representa.

“Esta forma de hacer periodismo constituye un instrumento de golpeteo de la derecha para desacreditar al proyecto humanista que representamos y a quienes hemos luchado por el bienestar del pueblo de México” Ariadna Montiel

Sostuvo que los supuestos reportes de seguridad no provienen de un informe institucional sino de dichos políticos con contradicciones evidentes.

“Se invoca un informe que no se muestra y se atribuyen acuerdos criminales sin aportar elementos que permitan verificarlos. Esa distancia entre lo que se afirma y lo que se demuestra exhibe la falta de rigor y de ética de esa publicación” Ariadna Montiel

Ariadna Montiel defendió su probidad económica y su trayectoria pública, asegurando que su patrimonio es completamente transparente y accesible para la ciudadanía ya que está debidamente asentado en su declaración pública.

“Nunca he tenido relación ni me he reunido con personas dedicadas a actividades delictivas. Mi patrimonio está asentado en mi declaración patrimonial, que siempre ha sido pública” Ariadna Montiel

Ariadna Montiel niega reunión con “El Guano”, hermano de “El Chapo” Guzmán (@A_MontielR / X)

Ariadna Montiel acusó a “Maru” Campos de orquestar una campaña en su contra

Ariadna Montiel Reyes acusó directamente a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia “Maru” Campos, de orquestar una campaña de “mentiras y calumnias” en su contra.

“Como presidenta nacional de @PartidoMorenaMx, he venido denunciando la violación de la soberanía nacional derivada de la intervención de agentes de la CIA en nuestro territorio, promovida por la panista @MaruCampos_G y su gobierno” Ariadna Montiel

Sostuvo que la difusión de la supuesta reunión con “El Guano”, hermano de “El Chapo” Guzmán, es un intento desesperado de la gobernadora por distraer la atención de las denuncias sobre la presunta intervención de agentes de la CIA en un operativo en Chihuahua, la cual vulneraría la soberanía nacional.

“En respuesta a nuestras denuncias, y en un intento desesperado por distraer la atención, la gobernadora ha difundido mentiras y calumnias que niego categóricamente y que hoy se reproducen en esa columna” Ariadna Montiel

Ariadna Montiel afirmó que los supuestos “reportes de seguridad” no provienen de una institución ni de un informe oficial, sino de los propios infundios propagados por la gobernadora.

“Los supuestos ‘reportes de seguridad’ contienen contradicciones evidentes: no derivan de un informe institucional, sino de las mentiras y calumnias propagadas por la gobernadora” Ariadna Montiel

Calificó la gestión de Maru Campos como “calderonista” y ubicó a Felipe Calderón como su principal asesor.

“Es una clara estrategia para distraer la atención de los hechos que deben esclarecerse y por los cuales deben sancionarse a los responsables. ¿Quién dio la orden al exfiscal, hoy detenido, para vulnerar la soberanía nacional? No hay que olvidar que el gobierno de María Eugenia Campos no solo es panista, sino también calderonista. Basta ver que Ernesto Cordero, Roberto Gil Zuarth, Diódoro Carrasco, Max Cortázar y Jordi Herrera, entre otros, forman parte de su equipo de asesores” Ariadna Montiel

Ariadna Montiel criticó que la gobernadora supuestamente conocía la participación de su exfiscal en un operativo en la Sierra Tarahumara y guardó silencio durante seis meses antes de acusarlo y detenerlo.

“El usurpador @FelipeCalderon, principal asesor de la gobernadora, fue el jefe de #GenaroGarcíaLuna, hoy preso en Estados Unidos y acusado de proteger y apoyar a organizaciones criminales. Calderón bañó de sangre al país con su supuesta guerra contra el narcotráfico y promovió el operativo Rápido y Furioso para armar a los grupos delictivos. ¿Qué hay en el fondo de estos señalamientos? María Eugenia Campos conoció la participación de su exfiscal en el operativo realizado en la Sierra Tarahumara y guardó silencio durante seis meses, pero tiempo después lo señala y lo detiene” Ariadna Montiel

Afirmó que el panismo en Chihuahua atraviesa una crisis porque consideran que la gobernadora los traicionó y que busca “lavar su imagen” acusando a Morena.

“El panismo en #Chihuahua está en crisis, porque a sus ojos la gobernadora los traicionó y ahora pretende lavar su imagen ante la derecha nacional acusando a Morena con mentiras y calumnias” Ariadna Montiel

Sostuvo que la verdadera traidora a la patria, a sus correligionarios y al pueblo de Chihuahua es la propia Maru Campos.

“Lo que sí es verdad es que la que ha traicionado a la patria, a sus correligionarios y al pueblo de Chihuahua es la panista María Eugenia Campos, quien forma parte del grupo criminal de Felipe Calderón” Ariadna Montiel

Exigió que cualquier acusación o señalamiento sobre posibles delitos se presente formalmente ante las autoridades competentes y no a través de especulaciones en medios.

“Pero pronto llegará la transformación a Chihuahua para que el bienestar alcance a todas y a todos. Seguiremos con la frente en alto y los principios intactos. La calumnia no borra las huellas de una vida al servicio de los demás. La honestidad se reconoce en los hechos; la lealtad, en la constancia. Y el pueblo sabe quién ha caminado a su lado, también cuando el camino era cuesta arriba” Ariadna Montiel

Maru Campos advierte impacto económico y exige esclarecer caso Rocha Moya (Cortesía )

Héctor de Mauleón sostiene columna contra Ariadna Montiel

Héctor de Mauleón respondió al derecho de réplica de Ariadna Montiel sosteniendo formalmente cada línea de su columna.

Héctor de Mauleón responde al derecho de réplica de Ariadna Montiel (@hdemauleon / X )

Afirmó que los señalamientos expresados por la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, se basan en un reporte de inteligencia federal cuya autenticidad fue confirmada por fuentes de seguridad.

“Las acusaciones que la gobernadora de Chihuahua lanzó en días pasados contra Ariadna Montiel tienen origen en un reporte de inteligencia federal cuya autenticidad fue confirmada por fuentes de seguridad” Héctor de Mauleón

Explicó que la existencia de dicho informe fue precisamente lo que motivó a la gobernadora chihuahuense Maru Campos a solicitar que Montiel aclarara su relación con el crimen organizado.

“Fue debido a la existencia de ese reporte que la gobernadora Maru Campos pidió públicamente que la dirigente de Morena aclarara su relación con el crimen organizado” Héctor de Mauleón

Calificó de “absurdo” apelar a conceptos como “ética”, “rigor” o “golpeteo de la derecha”, al sostener que existen evidencias de presuntos acuerdos entre el narcotráfico y el movimiento político encabezado por Montiel.