Lamine Yamal ganó el Trofeo Kopa al mejor Joven Talento como parte de la ceremonia del Balón de Oro 2026.

El delantero del FC Barcelona, Lamine Yamal, es el primer jugador en conquistar tres Trofeos Kopa consecutivos (2024, 2025 y 2026).

Con 19 años, Lamine Yamal era uno de los favoritos para ganar el premio absoluto del mejor jugador en el Balón de Oro 2026, pero se quedó en la orilla por esta ocasión.

Lamine Yamal ganó su tercer trofeo de este tipo (@ballondor)

¿Por qué ganó Lamine Yamal el premio al Joven Talento en el Balón de Oro 2026?

Lamine Yamal tuvo grandes triunfos en la temporada que premió la ceremonia del Balón de Oro 2026, con el premio al Joven Talento.

Lamine Yamal fue campeón del Mundo con España en el Mundial 2026, siendo pieza indispensable en la conquista del máximo trofeo de selecciones nacionales.

A nivel de clubes, Yamal lideró al FC Barcelona al título de LaLiga 2025/26.

Cerró la temporada con 24 goles en su cuenta, además de 18 asistencias en 45 partidos con la camiseta del FC Barcelona.

La humildad de Lamine Yamal al recibir premio al Joven Talento

Al recibir el premio al joven Talento en la cita del Balón de Oro 2026, Lamine Yamal tuvo un gesto de humildad y compañerismo.

Yamal aseguró que le hubiera gustado compartir el premio con su compañero de equipo, el defensor Pau Cubarsí, valorando que su compatriota también merecía el reconocimiento.