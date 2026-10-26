Claudia Sheinbaum mantiene un amplio respaldo ciudadano al cierre de la tercera semana de octubre, de acuerdo con una encuesta de MetricsMx que le otorga una aprobación cercana al 70%.

Sin embargo, el estudio también refleja una creciente preocupación social por el desempeño del sistema público de salud, particularmente en torno al abasto de medicamentos y los tiempos de atención médica.

En este contexto, la continuidad de Zoé Robledo al frente del IMSS divide opiniones, pues una parte importante de la población considera necesario realizar cambios en la dirección del instituto.

MetricsMx reporta alta aprobación para Sheinbaum, mientras crece el debate sobre el futuro de Zoé Robledo al frente del IMSS. (SDPnoticias)

Claudia Sheinbaum alcanza 69.7% de aprobación

En la tercera semana de octubre de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum registra un nivel de aprobación ciudadana del 69.7%.

De acuerdo con los resultados de la encuesta de MetricsMx, realizada el 21 de octubre de 2026, la aprobación total de la presidenta de México se compone de un 59.5% de encuestados que aprueban “mucho” su gestión y un 10.2% que la aprueba “algo”.

En contraparte, la desaprobación se ubica en un 19.9%, desagregada en un 17.3% que desaprueba “mucho” y un 2.6% que desaprueba “algo”, mientras que un 7.5% señala que ni aprueba ni desaprueba y un 2.9% manifiesta no saber.

El resultado en la aprobación de la presidenta de México confirma la estabilidad observada a lo largo del mes de octubre.

En la encuesta del 7 de octubre de 2026, la presidenta de México registró un 69.4% de aprobación total, sostenida por un 58.0% que aprobó “mucho” y un 11.4% que aprobó “algo”, frente a un 20.4% de desaprobación.

Posteriormente, en la encuesta realizada el 14 de octubre de 2026, la aceptación se situó en un 69.1%, con un 57.7% de aprobación firme y un 11.4% moderada, en tanto que la desaprobación cerró en un 19.6%.

La presidenta Claudia Sheinbaum mantiene un amplio respaldo ciudadano al cierre de la tercera semana de octubre (SDPnoticias)

Hay dudas sobre la continuidad de Zoé Robledo en el IMSS

Al evaluar las necesidades de los servicios públicos de salud, la ciudadanía identifica como la exigencia más urgente que el gobierno federal garantice el abasto de medicamentos, medida señalada por el 50.3% de los encuestados.

En segundo lugar de prioridades se encuentra la reducción de los tiempos de espera para consultas, estudios y cirugías con un 17.9%, seguida por la contratación de más médicos y personal de salud con un 14.1%, y la construcción y mejora de hospitales y clínicas con un 10.3%. Un 6.2% optó por otra alternativa y un 1.2% declaró no saber.

Existe una creciente preocupación social por el desempeño del sistema público de salud, particularmente en torno al abasto de medicamentos y los tiempos de atención médica (SDPnoticias)

En este contexto, la permanencia de Zoé Robledo al frente del IMSS genera opiniones divididas en la población.

El 36.5% de los ciudadanos considera que la presidenta Claudia Sheinbaum debería sustituirlo por otra persona, mientras que un 29.3% opina que se le debe dar un plazo para mejorar los servicios y decidir su continuidad según los resultados obtenidos.

Por su parte, el 16.8% apoya mantener a Zoé Robledo en el cargo, un 14.0% indica no tener información suficiente para opinar y un 3.4% no contestó.

La continuidad de Zoé Robledo al frente del IMSS divide opiniones (SDPnoticias)

Metodología de la encuesta de MetricsMx

Encuesta telefónica con robot, realizada el 21 de octubre de 2026 a 800 mayores de edad residentes de México. Enviando preguntas y sus posibles respuestas con mensaje pregrabado que contesta el entrevistado en su teclado telefónico marcando opciones.

Se llevó a cabo un muestreo probabilístico de números fijos y celulares de México, considerando también la distribución por entidad de la lista nominal de electores del Instituto Nacional Electoral residentes en México del 8 de octubre de 2026.

Se ajustaron los datos en base a las características de género, edad y estado de residencia de la lista nominal del INE del 8 de octubre de 2026.

Las estimaciones tienen un margen de error máximo de +/-3.46% con un nivel de confianza del 95%.