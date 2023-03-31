¿Quién es Arturo Castillo Loza, nuevo consejero electoral del INE?

Arturo Castillo Loza es consejero del Instituto Nacional Electoral (INE) desde abril de 2023 y concluirá su periodo en 2032.

Licenciado en Derecho por el ITAM y maestro en Psicología y Sociología Política por la New York University, cuenta además con especialidades en telecomunicaciones, demoscopia y derecho constitucional.

Su trayectoria incluye cargos en el IFE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Procuraduría General de la República.

Con más de dos décadas de experiencia, Arturo Castillo Loza ha consolidado un perfil especializado en democracia y justicia electoral.

Arturo Castillo Loza, consejero del INE (Cuartoscuro / Rogelio Morales Ponce)

¿Quién es Arturo Castillo Loza?

Arturo Castillo Loza es consejero del Instituto Nacional Electoral (INE) desde abril de 2023 y dejará el cargo en abril de 2032.

¿Qué edad tiene Arturo Castillo Loza?

No se tienen datos actualmente de la edad de Arturo Castillo Loza.

¿Quién es la esposa de Arturo Castillo Loza?

No es pública la vida familiar de Arturo Castillo Loza, por lo que se desconoce si está casado o tiene pareja.

¿Qué signo zodiacal es Arturo Castillo Loza?

Arturo Castillo Loza sería de signo zodiacal Sagitario debido a que habría nacido un 2 de diciembre, de acuerdo con publicaciones de esa fecha en la que lo han felicitado por su cumpleaños.

¿Cuántos hijos tiene Arturo Castillo Loza?

Se desconoce si Arturo Castillo Loza es padre de familia.

¿Qué estudió Arturo Castillo Loza?

Arturo Castillo Loza tiene los siguientes estudios:

Licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM)

Maestro en Psicología y Sociología Política por la New York University (NYU)

Estudios de especialidad en telecomunicaciones por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

Estudios de especialidad en demoscopia y nuevas tecnologías por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset

Estudios de especialidad en derecho constitucional y electoral estadounidense por el Washington Center

¿En qué ha trabajado Arturo Castillo Loza?

Entre la experiencia laboral de Arturo Castillo Loza se cuenta:

Asistente de investigación del Secretario Académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

Subdirector de “Reforma Judicial. Revista Mexicana de Justicia” del referido Instituto (2002-2004).

Diversos cargos en Instituto Federal Electoral (IFE)

Asesor de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos (2004-2006)

Subdirector de financiamiento de partidos políticos (2007)

Coordinador de Asesores de esa Dirección Ejecutiva (2008)

Director de Análisis e Integración (2009)

Asesor y Secretario de Estudio y Cuenta de dos presidencias de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) (2009 a 2023)

Director General Adjunto de Formación Profesional en la Procuraduría General de la República (PGR) (2015)

Director de Investigación y Vinculación en el Centro de Investigación para el Desarrollo A.C. (CIDAC, 2016)

Asesor de un Magistrado presidente de la Sala Superior del TEPJF en asuntos relacionados con la Comisión de Venecia, cambio tecnológico y democracia (2027 a 2023)



