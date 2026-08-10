Frida Denisse Gómez Puga, jurista mexicana con más de dos décadas de experiencia en áreas jurídicas, electorales y de control institucional, rindió protesta como consejera electoral del INE el 22 de abril de 2026.

Originaria de Tamaulipas, ha ocupado cargos en el Poder Judicial de Nuevo León, el Congreso estatal y el Instituto Electoral de Tamaulipas, donde se desempeñó como titular del Órgano Interno de Control.

Su perfil destaca por la experiencia en fiscalización, transparencia y rendición de cuentas, elementos clave en su incorporación al Consejo General del INE.

¿Quién es Frida Denisse Gómez Puga?

Frida Denisse Gómez Puga es una jurista mexicana con experiencia en materia electoral, jurídica y de control interno. Antes de incorporarse al INE, se desempeñó como consejera electoral del Instituto Electoral de Tamaulipas, subsecretaria general del Tribunal Electoral de Tamaulipas y titular del Departamento de Litigios Constitucionales del Congreso estatal.

En noviembre de 2025 asumió la titularidad del Órgano Interno de Control del Instituto Electoral de Tamaulipas, cargo que ocupó hasta su incorporación al INE. Su experiencia en fiscalización, transparencia y rendición de cuentas fue uno de los elementos que formaron parte de su perfil durante el proceso de selección para integrar el Consejo General.

El 22 de abril de 2026, Gómez Puga rindió protesta como consejera electoral del INE junto con Blanca Yassahara Cruz García y Arturo Manuel Chávez López.

¿Qué edad tiene Frida Denisse Gómez Puga?

No se conoce públicamente la edad exacta de Frida Denisse Gómez Puga. Las fuentes públicas no señalan su fecha de nacimiento, por lo que no es posible confirmar su edad.

¿Frida Denisse Gómez Puga tiene pareja?

No hay información pública y verificable sobre la pareja o estado civil de Frida Denisse Gómez Puga.

¿Qué signo zodiacal es Frida Denisse Gómez Puga?

No es posible determinar el signo zodiacal de Frida Denisse Gómez Puga, debido a que no se encuentra publicada de manera verificable su fecha exacta de nacimiento.

¿Frida Denisse Gómez Puga tiene hijos?

No hay información pública y verificable sobre si Frida Denisse Gómez Puga tiene hijos. Sus perfiles oficiales y curriculares se enfocan en su trayectoria académica y profesional.

¿Qué estudió Frida Denisse Gómez Puga?

Frida Denisse Gómez Puga cuenta con formación profesional principalmente en el área jurídica y administrativa.

Licenciatura en Derecho y Ciencias Sociales: por la Universidad Autónoma de Nuevo León, concluida en 2002.

Maestría en Finanzas y Administración: aparece como formación en curso en su perfil curricular del INE.

¿En qué ha trabajado Frida Denisse Gómez Puga?

Frida Denisse Gómez Puga ha desarrollado una carrera de más de dos décadas en el servicio público, principalmente en áreas jurídicas, electorales y de control institucional.