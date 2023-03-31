Rita Bell López Vences es consejera electoral del INE desde el 4 de abril de 2023 para el periodo 2023‑2032.

Licenciada en Derecho y con maestría en Derecho Constitucional por la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, ha complementado su formación con más de una decena de seminarios y cursos especializados en materia electoral.

Su perfil destaca por la participación en programas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en foros internacionales, consolidando una trayectoria orientada a la justicia y la transparencia electoral.

Rita Bell López Vences, consejera electa del INE (Especial)

¿Quién es Rita Bell López Vences?

Rita Bell López Vences de 44 años de edad, es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca.

Asimismo, la nueva consejera electoral del INE cuenta con una maestría en Derecho Constitucional por la misma universidad.

La nueva consejera electoral también realizó alrededor de 12 seminarios y estudios relacionados con la materia como:

VII Seminario Internacional del Observatorio Judicial Electoral. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Noviembre 2014.

Seminario Internacional sobre Omisión Legislativa. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Marzo 2015.

Curso “Sistemas de Usos y Costumbres”. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación e Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Abril de 2015.

Curso “Sistema de Nulidades en materia Electoral”. Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Mayo 2015.

Curso “Reformas Electorales 2017. Criterios e Interpretaciones”. Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Mayo 2015.

Seminario Internacional: Elecciones en EUA y sus Repercusiones Globales, The Washington Center, Washington D.C. Noviembre de 2016.

Curso “Violencia Política contra las Mujeres”. Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Enero 2017 .

Curso “Introducción al Derecho Electoral”. Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Mayo 2017

Taller de asignación de Representación Proporcional. Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Agosto 2018

Rita Bell López Vences y su experiencia profesional

Rita Bell López Vences se desempeñaba como en el Instituto Estatal Electoral y de Preparación Ciudadana de Oaxaca, al momento de inscribiese en la convocatoria de INE para la elección de los nuevos consejeros.

Asimismo, se ha desempeñado como:

Jefa del Departamento Jurídico del Instituto de la Mujer Oaxaqueña. 2006-2009

Asociación Oaxaqueña de Estudios Interdisciplinarios sobre Género y Derechos Humanos A.C. 2009-2011

Jefa de Departamento de Protección de datos Personales de la Comisión de Transparencia Acceso a la Información Pública y Datos Personales. 2013-2014.

Consejera Electoral del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana Organismos Público Local Electoral. A partir del 1 octubre de 2014 a la fecha.

Además, Rita Bell López Vences ha sido coordinadora del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Oaxaca.

Así como integrante y Secretaria General de la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales (AMCEE) y miembro activo de la Unión Iberoamericana de Municipalistas, ante quien postuló la experiencia del IEEPCO en la categoría de Democracia Paritaria, donde se otorgó el Premio Iberoamericano de buenas prácticas locales con enfoque de género.