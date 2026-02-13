Charlyn Corral es una figura clave en el fútbol femenil mexicano por su capacidad para anotar goles y se ha convertido en un referente internacional, inspirando a nuevas generaciones. Si quieres conocer más acerca de su vida, continúa leyendo.

¿Quién es Charlyn Corral?

Verónica Charlyn Coral Ang es una destacada futbolista mexicana que juega como delantera y es una de las máximas goleadoras de la historia del fútbol femenil mexicano. Charlyn cuenta con 6 balones de oro: 3 como mejor jugadora del año y 3 como mayor goleadora del año.

Ha sido integrante de las selecciones juveniles y de la Selección Nacional Femenil de México, disputando varios torneos internacionales, incluidos mundiales femeninos y competencias de la Concacaf.

Además, ha sido máxima goleadora en múltiples torneos y ha liderado la lista de goleadoras a nivel mundial según la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS).

¿Qué edad tiene Charlyn Corral?

Charlyn Corral nació el 11 de septiembre de 1991 en Ecatepec, Estado de México, por lo que actualmente tiene 34 años.

¿Charlyn Corral tiene esposo?

No hay información sobre si Charlyn Corral tiene pareja, pues en redes sociales solo cuenta con fotografías de su familia y carrera.

Charlyn Corral es una de las máximas goleadoras a nivel mundial (Ig: @charlyncorral)

¿Qué signo zodiacal es Charlyn Corral?

Al haber nacido el 11 de septiembre, Charlyn Corral es Virgo, signo que se caracteriza por perfeccionismo, meticulosidad, sentido crítico y naturaleza analítica.

¿Charlyn Corral tiene hijos?

No, Charlyn Corral no tiene hijos, por lo que se ha dedicado por completo a su carrera como futbolista.

¿Qué estudió Charlyn Corral?

Charlyn Corral tiene una licenciatura en Mercadotecnia por el ITESM y otra en Administración y Ciencias del Deporte por la University of Louisville, donde jugó en el equipo de la universidad.

Charlyn Corral es una de las máximas goleadoras a nivel mundial (Ig: @charlyncorral)

¿En qué ha trabajado Charlyn Corral?

Charlyn Corral se ha dedicado por completo a su carrera como futbolista profesional, destacando en clubes como: