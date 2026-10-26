La renuncia de Guadalupe Taddei sigue generando reacciones dentro del Instituto Nacional Electoral, donde las y los consejeros se preparan para definir los pasos a seguir una vez que se formalice su salida ante la Cámara de Diputados.

“Es una decisión colegiada que tenemos que platicar, hasta ahora nadie lo ha puesto sobre la mesa... es una decisión que tenemos que tomar una vez que se concrete la presentación de esta renuncia. Ahora no tenemos renuncia, no podemos tomar determinaciones, y en su momento platicaremos las y los consejeros para ver la decisión que tenemos que tomar…” Carla Humphrey, consejera del INE

En este contexto, Carla Humphrey afirmó que cualquier decisión sobre una presidencia interina deberá adoptarse de manera colegiada y conforme a los procedimientos establecidos en el INE.

Además, sostuvo que los señalamientos de posibles irregularidades y conflictos de interés con Alfredo Hernández Casillas deben ser investigados a fondo para garantizar transparencia, rendición de cuentas y confianza ciudadana.

Carla Humphrey afirma que todos los funcionarios señalados con Taddei deben ser investigados

Carla Humphrey dijo que todos los funcionarios señalados, además de Guadalupe Taddei, deben ser investigados, rendir cuentas y ser sancionados en su caso.

La referencia es a funcionarios y exfuncionarios relacionados con un posible conflicto de interés y alguna que sale en videos de convivencia, así como el contratista Alfredo Hernández Casillas:

Liliana Araceli Hernández, titular de la Unidad Técnica de Igualdad de Género del INE

Jesús Octavio García González, exadministrador del INE

Jonathan Navarrete Torres, exchofer de la presidencia del INE

Humphrey insistió que todas las personas tienen que ser investigadas, rendir cuentas y sancionadas en su caso, pues el INE tiene que ser transparente, rendir cuentas y abrirse a la ciudadanía.

Carla Humphrey revela que se enteraron de la renuncia de Taddei por el comunicado del INE

Carla Humphrey dijo que los consejeros del INE se enteraron por el comunicado del instituto del 25 de octubre a pesar de que previamente habían solicitado aclaraciones de los señalamientos y la información fue nula.

Dijo que los consejeros actuales también tienen que saber hasta donde son los alcances del caso y emprender investigaciones y auditorías tanto internas como externas.