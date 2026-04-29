La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ratificó su plan de realizar una huelga nacional indefinida para el Día del Trabajo y del Maestro; es decir para el 1 y 15 de mayo.

Asimismo, al ser indefinida, CNTE aseguró que estas protestas también coincidirán con el inicio la Copa Mundial de la FIFA 2026 a partir del 11 de junio.

El secretario general de la Sección 9, Pedro Hernández, aclaró que la acción no busca afectar a los aficionados ni al deporte, sino protestar contra los abusos del gobierno hacia la población y el magisterio.

“No estamos en contra de la afición, no estamos en contra del deporte, no estamos en contra de que nuestros niños, nuestros jóvenes tengan una vida sana: estamos en contra de un Mundial del despojo.” Pedro Hernández, secretario general de la Sección 9 de la CNTE

CNTE anuncia protestas para el 1º y 15 de mayo

La CNTE anunció una marcha nacional el 1 de mayo, Día del Trabajo y el Día del Maestro, 15 de mayo, que partirán del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo para entregar su Pliego Petitorio Nacional 2026.

De no haber respuestas satisfactorias, el paro nacional del CNTE podría extenderse durante las semanas clave del Mundial 2026, aunque los líderes enfatizaron que su lucha es contra las políticas gubernamentales y no contra el fútbol.

Esta nueva advertencia de la CNTE genera preocupación sobre posibles afectaciones al sector educativo y al ambiente en las sedes mexicanas del Mundial 2026 que, en México se celebrará en las cedes de CDMX, Guadalajara y Monterrey.

De igual manera, la “amenaza” de la CNTE llega en un momento en que México busca proyectar una imagen positiva como coanfitrión del torneo más importante del fútbol mundial.

CNTE anuncia protestas para el Día del Trabajo y Día del Maestro, que podrían extenderse para el Mundial 2026 (ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM / Rogelio Morales Ponce)

CNTE usará el Mundial como “ventana al mundo” para visibilizar sus demandas

Los dirigentes de la CNTE, incluyendo representantes de las secciones 7, 9, 14, 18, 22 y 58, indicaron que la fecha exacta del estallamiento del paro se definirá en la Asamblea Nacional Representativa del 16 de mayo.

Por lo que el paro el Día del Trabajo y del maestro de la CNTE, también se extendería para las fechas claves del Mundial 2026.

La medida busca presionar al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para que atienda sus demandas laborales, salariales, de pensiones y educativas.

La disidencia magisterial del CNTE aseguró que no impedirá el acceso a los estadios ni instalará el tradicional plantón del 15 de mayo en el Zócalo, donde se ubicará el Fan Fest de la FIFA.

En cambio, aprovechará la visibilidad internacional del evento del Mundial 2026 para denunciar que “no todo está bien en México” y que la mayoría de la población no podrá acceder a los partidos por los altos costos.