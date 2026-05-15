Marx Arriaga, exdirector general de Materiales Educativos de la SEP, reaparece en marcha de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en CDMX.

Tras incorporarse a la marcha, Marx Arriaga Navarro pidió cambios en la educación, pues destacó que esta debe de estar al servicio del pueblo y no de los grandes capitales.

Marx Arriaga reaparece en la marcha de la CNTE en CDMX

A tres meses de ser despedido de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Marx Arriaga se unió a la marcha de la CNTE de este 15 de mayo en la CDMX para denunciar la supuesta injerencia del sector privado en el sistema de enseñanza pública.

Cría cuervos…



El comunista Marx Arriaga sale del agujero y se une a la CNTE para hacerle la vida imposible a Mario Delgado en la SEP.



El exdirector general de Materiales Educativos de la SEP ya empieza a picar ojos.



Entre cuervos te veas. pic.twitter.com/Bg6d12tPA8 — Rubén Cortés (@Ruben_Cortes) May 15, 2026

Durante la movilización, Marx Arriaga pidió cambios educativos en México, al señalar que no se trata de un negocio.

El exfuncionario acusó a diversas corporaciones de utilizar donaciones y programas sociales como una estrategia para evadir impuestos y limpiar su imagen corporativa.

Marx Arriaga defendió la implementación de la Nueva Escuela Mexicana, argumentando que es una herramienta esencial para combatir el neoliberalismo y priorizar el pensamiento crítico sobre los intereses comerciales.

Además, criticó duramente los cambios en el calendario escolar, sugiriendo que las modificaciones actuales responden a convenios con entidades internacionales en lugar de atender necesidades pedagógicas.

Marx Arriaga instó a recuperar la soberanía educativa para evitar que el presupuesto nacional termine en manos de editoriales privadas y grandes consorcios.

Así fue la salida de Marx Arriaga de la SEP

La aparición de Marx Arriaga en la marcha de la CNTE generó gran controversia por cómo fue su salida de la SEP, la cual fue marcada por su resistencia física a abandonar las oficinas.

Tras ser destituido, Marx Arriaga se atrincheró durante varios días alegando que su despido era una persecución política motivada por su defensa de los libros de texto gratuitos.

Por su parte, el gobierno federal y la presidenta Claudia Sheinbaum señalaron que su remoción se debió a su negativa para integrar perspectivas de género y figuras femeninas en la historia nacional.

Durante el conflicto, Arriaga utilizó las redes sociales para denunciar intentos de desalojo violento mientras defendía el modelo de la Nueva Escuela Mexicana.

Finalmente, Marx Arriaga dejó el cargo en medio de contradicciones institucionales, asegurando que su salida fue una represalia por no aceptar la edición de la memoria histórica del país.