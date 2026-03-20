Un grupo de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), llegó a Chichén Itzá para realizar una protesta en la que demandaron mejores condiciones de jubilación.

La movilización, realizada como parte del paro de 72 horas del magisterio disidente, fue protagonizada por cerca de 40 docentes que se concentraron en la parte posterior del Templo de Kukulkán.

Cabe destacar que poco antes de la protesta de la CNTE, se llevó a cabo un evento privado en el que que se exhibió el trofeo original de la copa del Mundial de Fútbol 2026.

Maestros de la CNTE protestan en Chichén Itzá para demandas mejores condiciones de jubilación

La tarde del viernes 20 de marzo, en el marco del paro de 72 horas a nivel nacional, un grupo de maestros de la CNTE realizó una protesta en la zona arqueológica de Chichén Itzá.

Cargando lonas y cartulinas con mensajes de protesta, los docentes exigieron que las autoridades accedan a sus demandas de mejores condiciones de jubilación y atender problemas en el sector salud:

Desabasto de medicamentos

Falta de personal médico

Retrasos prolongados en citas con especialistas

Lo anterior debido a que, acusaron, no se han cumplido las promesas de abrogar la Ley del Issste de 2007, lo que pone en riesgo sus condiciones de retiro.

Incluso, señalaron a la presidenta Claudia Sheinbaum por no acceder a un proceso de diálogo con el magisterio como había prometido durante su periodo de campaña en el 2024.

Asimismo, reclamaron que la presidenta solo privilegie las mesas de trabajo con los sectores empresariales.

CNTE rechaza mesas de diálogo y pide reunión directa con Sheinbaum (Michelle Rojas)

CNTE insiste en amenazar con boicotear el Mundial 2026

La protesta que el contingente de maestros de la CNTE realizó en Chichén Itza, se dio poco después de que el trofeo del Mundial 2026 fue exhibido en la misma zona arqueológica.

El acto que encabezó el gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, fue parte de la gira promocional previa al Mundial 2026 que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá.

Sobre ello, los maestros corearon consignas en las que insistieron en la amenaza de la CNTE de poner en marcha acciones para boicotear el Mundial 2026 si no atienden sus demandas.