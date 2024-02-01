¿Quiénes son los hermanos de Nirvana Hank? Tiene 22 y estos son sus nombres.

La vida de Nirvana Hank, influencer de 24 años de edad que presume sus lujos y amor por los animales, no deja de cobrar interés en la redes sociales.

Es tanta la curiosidad, que muchos cirbernautas quieren saber todo acerca de la familia de Nirvana Hank.

A continuación, te presentamos a los 22 hermanos que tiene la socialité Nirvana Hank, producto de los romances de su papá, el empresario Jorge Hank Rhon, de 68 años de edad.

Nirvana Hank (Cortesía)

Estos son los nombres de los 22 hermanos que tiene Nirvana Hank

A lo largo de su vida, Jorge Hank Rhon, padre de Nirvana Hank, ha tenido diversas relaciones amorosas con:

Dolores Inzunza (primera esposa)

Minerva Krauss (segunda esposa)

María Elvia Amaya (tercera esposa)

Carolina Sol Kabande (cuarta esposa)

Marcela Talancón (pareja sentimental)

Así como algunas parejas anónimas. Producto de esos vínculos afectivos, Jorge Hank Rhon ha tenido 23 hijos, incluida Nirvana Hank Amaya.

Ahora bien, los nombres de los hermanos de Nirvana Hank son estos:

César Hank Inzunza Jorge Hank Inzunza Jorge Alberto Hank Inzunza María Hank Inzunza Carlos Emilio Hank Talancón Sergio Hank Krauss Jorge Hank Krauss Tigre Hank Krauss Lobo Hank Krauss María Hank Krauss David Hank Alejandro Hank Amaya Mara Hank Amaya Ana Guadalupe Hank Amaya Carlos Ándres Hank Amaya José Mario Hank Amaya Rodrigo Hank Amaya María Guadalupe Hank Amaya Jorge Carlos Hank Amaya Hannah Hank Kabande Olivia Hank Kabande Jorel Hank Kabande Oso Hank Kabande

Nirvana Hank (@nirvana.hank / Instagram)

Nirvana Hank tiene un hermano gemelo: Jorge Carlos Hank Amaya

Dentro de las curiosidades que tiene la extensa lista de hermanos de Nirvana Hank, está el especial vínculo que tiene con Jorge Carlos Hank Amaya, su gemelo.

Cabe mencionar que la propia Nirvana Hank y Jorge Carlos Hank son los hijos menores que Jorge Hank Rhon tuvo con María Elvia Amaya.

Madre de Nirvana Hank que murió en el mes de septiembre de 2012 luego de perder la batalla contra el cáncer.

En redes sociales, ha sido la propia Nirvana Hank quien ha presentado a Jorge Carlos Hank como su gemelo.