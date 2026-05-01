Claudia Sheinbaum convocó a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) a una reunión clave el próximo 11 de mayo, en un intento por frenar el amago de paro nacional indefinido que amenaza con coincidir con la inauguración del Mundial de Fútbol 2026.

“Ya lo podemos platicar ese día. Si les parece, a las 4 de la tarde allá en la ciudad.Déjenme les recibo aquí” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

La CNTE acusa “diálogos dilatorios” y planea movilizaciones en el Zócalo capitalino, sede del FIFA Fan Festival.

La cita se perfila como la última oportunidad del gobierno para desactivar un conflicto con impacto internacional por el Mundial 2026.

Claudia Sheinbaum cita a CNTE en Palacio Nacional

De gira por Chiapas, la presidenta Claudia Sheinbaum propuso el encuentro para el 11 de mayo: “Ya lo podemos platicar ese día... si les parece, a las 4 de la tarde allá en la ciudad... Déjenme les recibo aquí”.

Esta apertura ocurre tras la entrega de pliegos petitorios y las críticas del magisterio por la “ausencia de respuestas concretas” a sus peticiones laborales y de seguridad social.

📚 ¡BUSCAN EVITAR EL PARO! Claudia Sheinbaum acordó reunirse el 11 de mayo con maestros de la CNTE de Chiapas. El objetivo: atender sus demandas y evitar la huelga nacional del magisterio anunciada para el 1 de junio.



📹: Israel Aldave pic.twitter.com/vfl2HWAcop — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) May 1, 2026

Demandas centrales de la CNTE

El conflicto con la CNTE se centra en un pliego petitorio que incluye exigencias históricas y económicas:

Abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y de la reforma educativa de 2019. Incremento salarial del 100 por ciento al sueldo base. Regreso a un sistema de pensiones solidario y público, eliminando las Afores. Cancelación de descuentos a docentes y cese a la represión.

Mario Delgado rechaza paro de la CNTE

Por su parte, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, ha rechazado la necesidad del paro, afirmando que existe una “comunicación permanente” y que no hay motivos para tales expresiones de protesta.

Sin embargo, la CNTE mantiene su “Jornada de Lucha” con las siguientes fechas clave;

15 de mayo (Día del Maestro): Megamarcha nacional hacia el Zócalo capitalino.

16 de mayo: Asamblea para definir la fecha exacta y modalidad del paro nacional.

17 de mayo: Anuncio oficial de las fechas del inicio del paro indefinido que buscará “empatar” con el contexto mundialista.

CNTE presiona con el Mundial 2026 en puerta

La Asamblea Nacional Representativa (ANR) de la CNTE determinó que el paro estalle en junio, coincidiendo con la inauguración del Mundial 2026 el día 11 de ese mes.

La estrategia de los docentes consiste en aprovechar la visibilidad internacional del evento para amplificar sus reclamos.

Entre las acciones planeadas se encuentran movilizaciones en el Zócalo de la Ciudad de México, sitio designado para el FIFA Fan Festival, evidenciando lo que consideran una contradicción: el gasto masivo en eventos deportivos mientras se alega falta de presupuesto para el sector educativo.

La reunión del 11 de mayo de 2026 se perfila como la última oportunidad del gobierno para desactivar un conflicto que podría afectar la imagen de México ante la mirada del mundo.