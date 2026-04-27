Como manera de presión, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) alista un paro indefinido en junio, durante el Mundial 2026.

Esta medida busca aprovechar la atención mediática del Mundial 2026 para presionar al gobierno ante la falta de soluciones a sus peticiones en reforma educativa y sistema de pensiones.

¿Por qué la CNTE anunció un paro indefinido durante el Mundial 2026?

La CNTE anunció un plan de acción radical que incluye un paro nacional indefinido programado para junio, “con el propósito de boicotear” el Mundial 2026.

CNTE (Cuartoscuro / Mario Jasso)

Se prevé que el paro coincida con el torneo internacional, con el objetivo de visibilizar sus demandas en un contexto de alta atención mediática.

Esto luego de que han denunciado no han recibido respuestas concretas a sus demandas por parte del gobierno:

La abrogación de la reforma educativa, impulsada en los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador La modificación de la Ley del ISSSTE de 2007

La decisión fue tomada por la Asamblea Nacional Representativa (ANR) de la CNTE, que determinó suspender clases en todo el país como una “necesidad política” para exigir cambios en reforma educativa y sistema de pensiones.

Más de 200 docentes de al menos 18 entidades avalaron este paro nacional:

Baja California Sur

Chiapas

Chihuahua

Ciudad de México

Guerrero

Hidalgo

Jalisco

Michoacán

Morelos

Nuevo León

Oaxaca

San Luis Potosí

Sinaloa

Tabasco

Veracruz

Yucatán

Zacatecas

Los detalles finales sobre la fecha exacta y la logística del cese de actividades de manera indefinida se determinarán en una asamblea ANR que se celebrará el próximo 16 de mayo.

La CNTE planea otras movilizaciones antes del paro indefinido durante el Mundial 2026

Antes del paro indefinido, los representantes de la CNTE acordaron continuar las acciones de “agitación”, así como buscar alianzas con otros gremios para fortalecer su huelga.

Como antesala a este paro indefinido, el magisterio disidente organizará movilizaciones masivas:

1 de mayo: profesores de la coordinadora partirán del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino a las 9 a.m.; se prevé entregar pliego petitorio nacional

15 de mayo: partirán de la Escuela Normal Superior hacia el Zócalo de la Ciudad de México, con réplicas en otros estados

Más de 200 representantes sindicales respaldan estas protestas, las cuales pretenden visibilizar su lucha por la justicia social y los derechos docentes.