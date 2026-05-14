Distintos monumentos de Paseo de la Reforma se encuentran vallados desde este 14 de mayo previo a la marcha de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que tendrá lugar en CDMX el 15 de mayo con motivo del Día del Maestro.

Algunos de los monumentos vallados son:

Ángel de la Independencia

Hemiciclo a Juárez

Glorieta del Ahuehuete

Glorieta de Amajac o Glorieta de las Mujeres que Luchan

Entre otras

Algunas vallas colocadas tiene un color morado, identificable con el gobierno de la CDMX; en el Zócalo CDMX aún no hay reportes de vallas.

CNTE insiste en revertir reforma educativa de 2007

La marcha de la CNTE iniciará alrededor de las 9:00 horas del 15 de mayo en distintos puntos de la CDMX, uno de los principales contingentes partirá del Metro San Cosme al Zócalo.

Aunque el recorte del ciclo escolar ya fue revertido, este será una de las consignas que recordarán, pues aseguran que era para favorecer a las grandes empresas.

Una de las peticiones de la CNTE será la reversión de la reforma educativa de 2007 y su ley del ISSSTE, que les hizo pasar al esquema de Afores; así como incremento salarial.

Se espera la participación de varias secciones de la CNTE, pero las más activas vendrán de estados como:

Oaxaca

Chiapas

Guerrero

Michoacán

CDMX

Otros

CNTE advierte marchas en el Mundial 2026 si no retoman diálogo

Otros de los objetivos de la CNTE será presionar para retomar el diálogo con la presidenta Claudia Sheinbaum y reiterar que de no hacerlo emprenderán protestas en el marco del Mundial 2026.

Al igual que madres buscadoras, dijeron que van a aprovechar las cámaras del mundo entero para dar a conocer sus protestas en el Mundial 2026.