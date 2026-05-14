La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) tomará las calles este 15 de mayo con marcha nacional.
El Día del Maestro será una jornada de movilizaciones para la CNTE que busca que sus demanda laborales y sindicales sean atendidas por las autoridades.
CNTE anuncia marcha nacional este 15 de mayo
La CNTE confirmó que preara una marcha nacional para el viernes 15 de mayo.
En CDMX, el contingente de la CNTE partirá a las 9:00 de la mañana de la estación San Cosme de la Línea 2 del Metro hasta el Zócalo capitalino.
Entre las demandas que tiene la CNTE son:
- Abrogación de la Ley del ISSSTE 2007
- Abrogación de la Reforma Educativa
- Aumento salarial del 100%
- Democracia sindical
- Aumento presupuestal para educación y salud
- Justicia social y reinstalación a personal cesado
De acuerdo con la CNTE, la movilización será parte de una serie de protestas escalonadas con paros de 24, 48 y 72 horas en distintas entidades de México.
Esto porque se espera que el 16 de mayo, se lleve a cabo una asamblea para determinar las acciones de protesta, incluida una huelga nacional.
La movilización de la CNTE podría generar cierres en vialidades como:
- Paseo de la Reforma: del Ángel de la Independencia a Avenida Juárez
- Avenida Ribera de San Cosme
- Insurgentes Norte: de Buenavista a Reforma
- Eje Central Lázaro Cárdenas: entre la Torre Latino y el Palacio de Bellas Artes
- Cinco de Mayo