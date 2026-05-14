La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) tomará las calles este 15 de mayo con marcha nacional.

El Día del Maestro será una jornada de movilizaciones para la CNTE que busca que sus demanda laborales y sindicales sean atendidas por las autoridades.

CNTE anuncia marcha nacional este 15 de mayo

La CNTE confirmó que preara una marcha nacional para el viernes 15 de mayo.

En CDMX, el contingente de la CNTE partirá a las 9:00 de la mañana de la estación San Cosme de la Línea 2 del Metro hasta el Zócalo capitalino.

Entre las demandas que tiene la CNTE son:

Abrogación de la Ley del ISSSTE 2007

Abrogación de la Reforma Educativa

Aumento salarial del 100%

Democracia sindical

Aumento presupuestal para educación y salud

Justicia social y reinstalación a personal cesado

Marcha nacional CNTE 15 de mayo (CNTE)

De acuerdo con la CNTE, la movilización será parte de una serie de protestas escalonadas con paros de 24, 48 y 72 horas en distintas entidades de México.

Esto porque se espera que el 16 de mayo, se lleve a cabo una asamblea para determinar las acciones de protesta, incluida una huelga nacional.

La movilización de la CNTE podría generar cierres en vialidades como:

Paseo de la Reforma: del Ángel de la Independencia a Avenida Juárez

Avenida Ribera de San Cosme

Insurgentes Norte: de Buenavista a Reforma

Eje Central Lázaro Cárdenas: entre la Torre Latino y el Palacio de Bellas Artes

Cinco de Mayo