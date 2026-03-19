La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) dio a conocer que estaría dispuesta a dialogar con cualquier autoridad federal, no solo con la presidenta Claudia Sheinbaum, como habían advertido en un inicio.

“Nuestras exigencias son claras y quien nos pueda resolver, nosotros avanzamos” Luis Alberto López, vocero de la sección 22 de la CNTE

En entrevista para Radio Fórmula, Luis Alberto López, vocero de la sección 22 de la CNTE en Oaxaca, reiteró que los maestros mantienen sus intenciones de protestar durante la celebración del Mundial 2026 si no se atienden sus exigencias.

Gobernación y SEP llaman al diálogo con la CNTE (Cuartoscuro / Rogelio Morales Ponce)

CNTE reitera amenazas de protestar en el Mundial 2026

Sobre sus amenazas para interferir en el Mundial 2026, el vocero de la CNTE, Luis Alberto López, sostuvo que el magisterio considera que hay demandas más importantes que la realización de partidos de la FIFA.

“Nosotros dentro de nuestro análisis, es más importante el tema de la seguridad, educación y atención a nuestras demandas como Magisterio” Luis Alberto López, vocero de la sección 22 de la CNTE

El vocero de la CNTE explicó que el gobierno federal no ha atendido las peticiones del Magisterio en cuanto al tema de pensiones, por lo que “la realización de un Mundial 2026 daría una imagen distinta a la realidad del país”.

Previamente, integrantes de la CNTE rechazaron la mesa de diálogo con autoridades de la SEP como había propuesto la presidenta, pues exigieron que sea la misma Claudia Sheinbaum quien los atienda personalmente.

“Insistimos en que el diálogo debe ser directamente con la presidenta y no únicamente con los secretarios de Estado, porque tuvimos ya mesas con los secretarios de Estado en los meses de mayo y junio del año pasado y no tuvimos respuesta a nuestra demanda central” CNTE

CNTE advierte: seguirá hasta el Mundial 2026 si no hay diálogo con Sheinbaum (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

¿Qué exige la CNTE?

La CNTE inició un paro nacional de 72 horas el miércoles 18 de marzo en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX) para exigir lo siguiente: