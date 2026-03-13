La CDMX se prepara para imponer un Récord Guinness con una clase masiva de fútbol en el Zócalo el domingo 15 de marzo.

Sin embargo, maestros de la CNTE aprovecharon el campo instalado para protestar pacíficamente y exigir mejores salarios, así como la basificación de docentes en Iztapalapa.

Denunciaron que plazas educativas se entregan a “gente recomendada” en lugar de maestros con acuerdos previos.

La protesta de la CNTE busca visibilizar problemáticas del sector educativo en medio de los preparativos rumbo al Mundial 2026.

Un grupo de manifestantes de la cnte, se colo a la cancha improvisada en el Zócalo. pic.twitter.com/b15V8sPcEm — Guitarrista® (@Guitarr24952243) March 13, 2026

Maestros de la CNTE protestan por mejores salarios y basificación en campo para clase masiva de fútbol

Maestros y maestras de la sección 9 de la Coordinadora Regional Oriente del Movimiento Democrático de la CNTE iniciaron una protesta pacífica en el campo que se colocó para la clase masiva de fútbol en el Zócalo.

De acuerdo con uno de los maestros de Iztapalapa, protestan para exigir ser recibidos por las comisiones de educación de la CDMX.

“La estructura de la autoridad educativa federal privilegia al sindicato institucional al que nosotros denominamos ‘charros’ porque son espurios, y de una u otra manera hay procesos administrativos como cambios de profesores, adscripciones, que no se han respetado los procedimientos, las convocatorias establecidas” Maestro de la CNTE

CNTE denuncia entrega de bases a “gente recomendada” sobre maestros con acuerdos

Por otra parte, los maestros denunciaron la entrega de bases en escuelas de Iztapalapa a “gente recomendada” pese a que maestros con nombramientos provisionales tenían acuerdos para dichas bases.

De acuerdo con la denuncia, se realizaron acuerdos con maestros para entregarles su base educativa tras un nombramiento provisional; sin embargo, fueron separados de sus cargos para dar paso a “gente recomendada”.

“Hay escuelas donde compañeros interinos, es decir, con nombramientos provisionales, son separados de su función para ser cubiertos por gente recomendada sin haber respetado el acuerdo establecido de que ellos iban a ser basificados” Maestro de la CNTE

Asimismo, señaló que la protesta, aunque pacífica, busca mostrar que hay muchas problemáticas en el país a pesar de ser sede del Mundial 2026 que, consideró que “beneficia a pocos y es un negocio pocas veces redituable para el pueblo”.