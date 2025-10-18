Mauricio Kuri, gobernador de Querétaro, reconoció el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum al estado frente a las afectaciones que dejaron las lluvias e inundaciones.

En entrevista con López-Dóriga, Mauricio Kuri destacó el apoyo de Claudia Sheinbaum a Querétaro tras las lluvias y agradeció el respaldo que le ha dado ante esta tragedia.

Mauricio Kuri, gobernador de Querétaro (JULIO JARAMILLO)

Mauricio Kuri reconoce apoyo de Claudia Sheinbaum a Querétaro tras lluvias e inundaciones

El gobernador Mauricio Kuri destacó el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum hacia Querétaro, unos de los estados más afectados por las lluvias además de:

Veracruz

Puebla

Hidalgo

San Luis Potosí

Mauricio Kuri dijo que el apoyo de Claudia Sheinbaum fue “impresionante”, pues desde el principio se preocupó por la situación de las lluvias e inundaciones en Querétaro.

“Tengo que reconocer que tuvimos el apoyo de nuestra presidenta. Impresionante, desde el principio nos llama, nos mandó máquinas, se comunica con nosotros, están al pendiente. Francamente yo sí he sentido un respaldo enorme por parte de la presidenta y la verdad se lo agradezco muchísimo”. Mauricio Kuri, gobernador de Querétaro

Mauricio Kuri estima 500 mdp para reparar carreteras municipales de Querétaro

El gobernador Mauricio Kuri dijo que el reto que enfrenta Querétaro es abrir los caminos, pues hay muchos deslaves y socavones y la preocupación inmediata es trabajar en las carreteras.

Respecto a las reparaciones en Querétaro, Mauricio Kuri dijo que se necesitan alrededor de 500 millones de pesos para restaurar todas las carreteras municipales afectadas por las lluvias.