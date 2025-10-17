La presidenta Claudia Sheinbaum dio un breve informe sobre los avances a una semana de las lluvias que afectaron gravemente a cinco entidades federativas de México:
- Veracruz
- Puebla
- Hidalgo
- San Luis Potosí
- Querétaro
A través de redes sociales, Claudia Sheinbaum publicó un breve video informando sobre los avances de la atención a la emergencia en cinco estados por las lluvias de hace una semana.
Claudia Sheinbaum informa avances de atención a la emergencia por lluvias en 5 estados
Claudia Sheinbaum detalló que desde el primer día se estableció el Comité de Emergencia, que se ha estado reuniendo todos los días a las 7:00 de la noche, junto con los cinco gobernadores afectados por las lluvias.
La presidenta explicó que hay un sistema de mapeo donde visualizan los caminos a los que aún no se tiene acceso, que hasta hoy suman 160, por lo que la ayuda está llegando en helicópteros.
Respecto a la apertura de caminos, Claudia Sheinbaum dijo que se tiene 991 máquinas trabajando en estos cinco estados afectados por las lluvias, con miles de trabajadores de la SITC, Defensa y Marina.
Asimismo, Claudia Sheinbaum destacó el trabajo que realizan los elementos de la Defensa con su plan DN-III-E y dijo que son “de lo mejor que tenemos”, pues se han entregado a la ayuda en las zonas afectadas.
Hasta el momento, la Secretaria del Bienestar ha censado 26 mil 311 viviendas y Claudia Sheinbaum espera que se comiencen a distribuir los primeros apoyos la próxima semana.
El apoyo lo recibirán las personas con casa propia, así como los que rentan, y los que se encuentren en zonas de riesgo y cercas de los ríos, se les hará una reubicación.
Por otro lado, Claudia Sheinbaum reportó que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha logrado restablecer el 93% del servicio de luz en las zonas afectadas en los cinco estados.