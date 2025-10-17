La presidenta Claudia Sheinbaum dio un breve informe sobre los avances a una semana de las lluvias que afectaron gravemente a cinco entidades federativas de México:

Veracruz Puebla Hidalgo San Luis Potosí Querétaro

A través de redes sociales, Claudia Sheinbaum publicó un breve video informando sobre los avances de la atención a la emergencia en cinco estados por las lluvias de hace una semana.

Claudia Sheinbaum informa avances de atención a la emergencia por lluvias en 5 estados

Claudia Sheinbaum detalló que desde el primer día se estableció el Comité de Emergencia, que se ha estado reuniendo todos los días a las 7:00 de la noche, junto con los cinco gobernadores afectados por las lluvias.

La presidenta explicó que hay un sistema de mapeo donde visualizan los caminos a los que aún no se tiene acceso, que hasta hoy suman 160, por lo que la ayuda está llegando en helicópteros.

Claudia Sheinbaum informa sobre apertura de caminos. (Captura de pantalla)

Respecto a la apertura de caminos, Claudia Sheinbaum dijo que se tiene 991 máquinas trabajando en estos cinco estados afectados por las lluvias, con miles de trabajadores de la SITC, Defensa y Marina.

Asimismo, Claudia Sheinbaum destacó el trabajo que realizan los elementos de la Defensa con su plan DN-III-E y dijo que son “de lo mejor que tenemos”, pues se han entregado a la ayuda en las zonas afectadas.

Claudia Sheinbaum aplaude a elementos de la Defensa. (Captura de pantalla)

Hasta el momento, la Secretaria del Bienestar ha censado 26 mil 311 viviendas y Claudia Sheinbaum espera que se comiencen a distribuir los primeros apoyos la próxima semana.

El apoyo lo recibirán las personas con casa propia, así como los que rentan, y los que se encuentren en zonas de riesgo y cercas de los ríos, se les hará una reubicación.

Por otro lado, Claudia Sheinbaum reportó que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha logrado restablecer el 93% del servicio de luz en las zonas afectadas en los cinco estados.