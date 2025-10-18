José María Tapia, quien fuera director del Fondo Nacional de Desastres Naturales (FONDEN) entre 2013 y 2016, fue exhibido debido a que es el dueño de una propiedad de lujo en Miami.

Exhiben a José María Tapia, ex director del FONDEN, por tener departamento de lujo en Miami

José María Tapia, ex director del FONDEN, fue exhibido por tener un departamento de lujo en Miami, en medio de una crisis nacional por desastres naturales e inundaciones recientes.

El nombre del ex funcionario en el sexenio de Enrique Peña Nieto, resurgió en octubre de 2025 al revelarse que es el dueño de un departamento valuado en más de 12 millones de dólares, es decir, más de 2100 millones de pesos mexicanos.

Costo del departamento en Miami (Zillow)

De acuerdo con la información, la ostentosa propiedad a nombre de José María Tapia, se ubica en el número 17975 de la avenida Collins, en la zona de Sunny Isles Beach, una de las áreas más exclusivas del sur de Florida.

Con respecto al sitio en que se ubica el lujoso inmueble, se reporta que corresponde a un complejo urbano de Miami que es reconocido debido a que en él habitan poderosos empresarios internacionales.

Asimismo, en la plataforma digital de bienes raíces en Estados Unidos, Zillow, se indica que el departamento del ex director del FONDEN, tiene 4 recámaras y 5 baños en una superficie de aproximadamente 358 metros cuadrados.

Departamento en Miami de José María Tapia (Zillow)

José María Tapia, ex director del FONDEN, compró propiedad de lujo en Miami tras pandemia

José María Tapia, ex director del FONDEN, se hizo de la propiedad de lujo en Miami luego de la pandemia del Covid-19, durante la cual obtuvo contratos multimillonarios por la venta de ventiladores.

En el año 2020, una empresa vinculada al ex funcionario recibió un contrato directo por mil 350 millones de pesos para vender ventiladores a la SEDENA, el cual obtuvo sin licitación pública ni concurso mercantil.

La operación fue justificada como compra urgente bajo el contexto de emergencia sanitaria por la pandemia, por lo cual los ventiladores fueron entregados en plena crisis hospitalaria sin revisión técnica especializada.

El contrato fue adjudicado a Soluciones Integrales en Gestión de Riesgo de Desastres, empresa que había sido constituida años antes y que operó como vehículo comercial durante la pandemia.

Con los ingresos obtenidos por medio de los contratos, José María Tapia adquirió en el año 2024 el departamento de lujo en Miami debido al cual es señalado en la actualidad.