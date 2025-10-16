Se ha revelado el censo de viviendas que fueron afectadas por las inundaciones, de acuerdo con el Censo de Bienestar.

A través de un reporte de la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de la República , se dio a conocer el censo de las viviendas afectadas en los estados por inundaciones.

¿Cuántas viviendas fueron afectadas por las lluvias y en qué estados? Esto revela el censo de viviendas

Se ha publicado el censo de viviendas que revela la cantidad de hogares en diferentes estados que fueron afectados por las lluvias torrenciales e inundaciones que se han presentado en México.

Tal y como se indica, se han censado 26 mil 311 viviendas que fueron afectadas por las lluvias en 58 municipios:

17 mil 120 en Veracruz

4 mil 796 en Puebla

2 mil 493 en San Luis Potosí

mil 121 en Hidalgo

681 en Querétaro

Las y los servidores de la nación arriban a las comunidades más apartadas para levantar el censo de viviendas afectadas por lluvias.



Integrantes de la brigada "Guanajuato" cruzan un puente rumbo a la comunidad de San Juan Tetla, municipio de San Joaquín, Querétaro. Realizan un… pic.twitter.com/QZJInMAUnM — Gobierno de México (@GobiernoMX) October 15, 2025

De acuerdo con el censo de viviendas, se han instalado 15 campamentos para los servidores de la nación en los 5 estados que fueron afectados por las lluvias e inundaciones en los municipios de:

Poza Rica, Tantoyuca Parque Tajín en Veracruz Huejutla Zimapán Tulancingo Chapulhuacán Zacualtipán Huauchinango Teziutlán Zacatlán Chignahuapan Peñamiller Querétaro Ciudad Valles y Matlapa

Asimismo, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes de 51 años de edad, reveló que el censo de viviendas afectadas por las inundaciones y lluvias está en proceso en los 58 municipios.

En ese sentido, se dio a conocer que de estos 58 municipios, 13 son de Veracruz, 17 de Hidalgo, 15 de Puebla, 7 de Querétaro y 6 de San Luis Potosí.