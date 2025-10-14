Sandra Cuevas, ex alcaldesa de Cuauhtémoc, reconoció el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum ante las inundaciones que están afectando a varias entidades en México.

“Es momento de empezar a reconocer la valentía y la inteligencia con la que se ha dirigido la primera presidenta de México ante las adversidades de nuestro país, no solo por lo que ha pasado en Veracruz, sino todo lo que ha venido aconteciendo en este último años”. Sandra Cuevas

A través de redes sociales, Sandra Cuevas señaló que Claudia Sheinbaum ha mostrado valentía e inteligencia ante la crisis de las inundaciones en México, además de otras adversidades.

Inundaciones en Veracruz (Cuartoscuro / Fotografía Cortesía)

Sandra Cuevas aplaude liderazgo de Sheinbaum ante inundaciones en México

Sandra Cuevas aplaudió el liderazgo que Claudia Sheinbaum ha demostrado frente a las inundaciones en México, así como reconoció la visita que hizo la presidenta en el estado Veracruz.

Durante un breve video, Sandra Cuevas dijo que hay que reconocer lo que se hace bien y señaló la valentía de Claudia Sheinbaum de visitar Veracruz a pesar de que sabía que el pueblo estaba enojado.

Sin embargo, Sandra Cuevas afirmó que Claudia Sheinbaum “no trae buen equipo”, porque sus enemigos están dentro de Morena y “aún así ella le hace frente a cada adversidad”.