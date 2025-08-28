La presidenta Claudia Sheinbaum llega a su primer informe de gobierno con un fuerte respaldo ciudadano. De acuerdo con la encuesta MetricsMx, el 76% de los mexicanos aprueba la gestión de la mandataria federal en este primer año de administración.

Encuesta MetricsMx: ¿Aprueba o desaprueba lo realizado por Claudia Sheinbaum como presidenta de México?

La encuesta MetricsMx revela que 76% de los mexicanos aprueba lo realizado por Claudia Sheinbaum rumbo a su primer informe de gobierno.

De ellos, 59.3% la aprueba mucho y 16.7% algo, mientras que 19.4% desaprueba su gestión. Un 2.1% se mantiene neutral y 2.5% no respondió.

Claudia Sheinbaum rumbo a su primer informe: Encuesta MetricsMx (Michelle Rojas/SDPnoticias.com)

Entre los primeros 100 días de gobierno y el Primer Informe, la aprobación de Claudia Sheinbaum pasó de 73.8% a 76.0%.

La desaprobación bajó de 21.0% a 19.4%, y también se redujo el porcentaje de quienes no tenían una opinión definida.

Esto refleja un ligero fortalecimiento en el respaldo ciudadano hacia su gestión en el arranque de su sexenio.

Claudia Sheinbaum rumbo a su primer informe: Encuesta MetricsMx (Michelle Rojas/SDPnoticias.com)

Encuesta MetricsMx: ¿Qué opinión tiene de la presidenta Claudia Sheinbaum?

En su primer informe de gobierno, la encuesta MetricsMx indica que el 72.3% de los mexicanos tiene una opinión buena de Claudia Sheinbaum.

El 52.9% la califica como muy buena y 19.4% como buena, frente a 21.1% que expresó una opinión negativa.

Claudia Sheinbaum rumbo a su primer informe: Encuesta MetricsMx (Michelle Rojas/SDPnoticias.com)

La opinión positiva hacia la presidenta se redujo de 75.3% a 72.3%, comparando con los resultados durante los primeros 100 días de gobierno.

Dentro de esta categoría, también se redujo el porcentaje de quienes la consideran “muy buena” (de 59.9% a 52.9%), aunque la calificación de simplemente “buena” aumentó de 15.4% a 19.4%.

Por el contrario, la visión negativa pasó de 19.7% a 21.1%, con un crecimiento en quienes opinan que su gobierno es “muy malo” (12.1% a 15.2%).

Claudia Sheinbaum rumbo a su primer informe: Encuesta MetricsMx (Michelle Rojas/SDPnoticias.com)

Encuesta MetricsMx: De la siguiente lista de cualidades, ¿cuál diría usted que describe mejor a la presidenta Claudia Sheinbaum?

De acuerdo con la encuesta MetricsMx, rumbo a su primer informe de gobierno los mexicanos consideran a Claudia Sheinbaum principalmente como una presidenta honesta (29.7%), capaz para gobernar (18.7%) e inteligente (11.4%).

Otras cualidades mencionadas fueron buena líder (6.0%) y cercana a la gente (5.6%).

Claudia Sheinbaum rumbo a su primer informe: Encuesta MetricsMx (Michelle Rojas/SDPnoticias.com)

Encuesta MetricsMx: Desde la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia de México, ¿al país le va…?

La encuesta MetricsMx muestra que, a vísperas de su primer informe de gobierno, el 51.5% de los mexicanos opina que con Claudia Sheinbaum al país le va mejor, el 33.1% que igual y el 10.1% que peor.

Claudia Sheinbaum rumbo a su primer informe: Encuesta MetricsMx (Michelle Rojas/SDPnoticias.com)

La percepción de que al país le va mejor con Sheinbaum bajo ligeramente de 52.6% a 51.5%.

La visión de que todo sigue igual se mantuvo estable (32.7% a 33.1%).

En contraste, quienes opinan que le va peor al país aumentaron de 7.9% a 10.1%.

Claudia Sheinbaum rumbo a su primer informe: Encuesta MetricsMx (Michelle Rojas/SDPnoticias.com)

Encuesta MetricsMx: De los siguientes ámbitos de gestión de Claudia Sheinbaum en sus primeros 100 días de gobierno, ¿cuál califica usted mejor?

Los programas sociales son el rubro mejor evaluado por la ciudadanía en la encuesta MetricsMx sobre el primer informe de gobierno de Claudia Sheinbaum, con 34.9% de menciones.

Le siguen educación (11.9%), seguridad (9.0%) y economía (7.4%).

Claudia Sheinbaum rumbo a su primer informe: Encuesta MetricsMx (Michelle Rojas/SDPnoticias.com)

Encuesta MetricsMx: En su opinión, de estas acciones del gobierno de Claudia Sheinbaum, ¿cuál le ha parecido mejor?

Según la encuesta MetricsMx, los mexicanos destacan rumbo al primer informe de gobierno de Claudia Sheinbaum el aumento al salario mínimo (21.4%), la ampliación de programas sociales (16.7%) y la garantía de derechos de las mujeres (16.6%) como sus principales acciones.

Claudia Sheinbaum rumbo a su primer informe: Encuesta MetricsMx (Michelle Rojas/SDPnoticias.com)

En los 100 días, la acción más destacada fue garantizar los derechos de las mujeres (29.6%), pero para el 1er informe bajó a 16.6%.

En contraste, aumentar el salario mínimo se colocó en primer lugar ante el primer informe de gobierno, aunque se redujo en relevancia en comparación a los 100 días (de 25.5% a 21.3%).

El combate a la inseguridad aumentó de 8% a 12.9%, mientras que la opción “No sé” también creció (de 9.6% a 15%).

Claudia Sheinbaum rumbo a su primer informe: Encuesta MetricsMx (Michelle Rojas/SDPnoticias.com)

Encuesta MetricsMx: En comparación con sexenios anteriores, ¿el gobierno de Claudia Sheinbaum ha sido…?

El 51.7% de los entrevistados considera que el gobierno de Claudia Sheinbaum ha sido mejor que los anteriores, de acuerdo con la encuesta MetricsMx presentada a vísperas de su primer informe de gobierno.

Claudia Sheinbaum rumbo a su primer informe: Encuesta MetricsMx (Michelle Rojas/SDPnoticias.com)

Encuesta MetricsMx: En materia de resultados, el gobierno de Claudia Sheinbaum, ¿cuándo los dará según las expectativas de usted?

La encuesta MetricsMx señala que el 27.1% de los mexicanos considera que Claudia Sheinbaum ya entregó resultados rumbo a su primer informe de gobierno, 21.3% espera que los dé en 2025 y 24.2% cree que no los dará.

Claudia Sheinbaum rumbo a su primer informe: Encuesta MetricsMx (Michelle Rojas/SDPnoticias.com)

Encuesta MetricsMx: ¿Cuál considera usted el principal logro del gobierno de Claudia Sheinbaum?

El principal logro del gobierno de Claudia Sheinbaum rumbo a su primer informe, según la encuesta MetricsMx, es la economía y el trabajo con 26.4%.

Le siguen las oportunidades y asistencia social (20.1%) y la seguridad y justicia (15.5%).

Claudia Sheinbaum rumbo a su primer informe: Encuesta MetricsMx (Michelle Rojas/SDPnoticias.com)

Metodología

La encuesta fue realizada por MetricsMx a través de tres levantamientos telefónicos automatizados del 25 al 27 de agosto de 2025. Se entrevistó a 1,400 personas mayores de edad en cada levantamiento.

El muestreo fue probabilístico de números fijos y celulares, ajustado por género, edad y entidad con base en la lista nominal del INE al 21 de agosto de 2025.

El margen de error máximo es de +/-2.62% y el nivel de confianza del 95%.

Las tasas de rechazo fueron de 97.4%, 98.1% y 98.1%.