Justino Manzano, un adulto mayor, llegó a Palacio Nacional para entregar un ramo de rosas a la presidenta Claudia Sheinbaum, y aunque parecería que fue por su Primer Informe de Gobierno, no es la primera ocasión, según reveló en un video que ya se está haciendo viral.

El adulto mayor dijo que se trata de una acción de amor de la misma manera que la presidenta Claudia Sheinbaum la tiene con los mexicanos.

Justino Manzano llegó con el ramo de rosas vestido de traje y corbata hasta Palacio Nacional y el video ha generado reacciones negativas y positivas.

🌹 Un ramo para @Claudiashein: El señor Justino Manzano lleva cada semana rosas a la presidenta en Palacio Nacional 💐🇲🇽#ClaudiaSheinbaum #PalacioNacional #Méxicopic.twitter.com/OdJfxtaidA — SDP Noticias (@sdpnoticias) September 1, 2025

Justino Manzano, el adulto mayor que lleva a rosa a Claudia Sheinbaum casa semana

El adulto mayor asegura que cada semana le reciben en Palacio Nacional las flores que envía para el escritorio de Claudia Sheinbaum.

Se trata de una docena de rosas, la mitad rojas y la mitad blancas envueltas en un papel color rosa.

A las 11:00 horas la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó en Palacio Nacional su Primer Informe de Gobierno.

En el Primer Informe de Gobierno estuvieron presentes no solo ciudadanos que la apoya, funcionarios y políticos emanados de su movimiento sino su familia:

Jesus María Tarriba, esposo

Anni Pardo Cemo, mamá

Rodrigo Ímaz, hijo

Se espera que se al 1 de octubre sea cuando haga un evento masivo en el Zócalo capitalino por un año de haber ganado las elecciones presidenciales.

Cabe recordar que Claudia Sheinbaum va a participar en la sesión solemne del lunes 1 de septiembre de inicio de la Nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) programada a las 21:30 horas.

Pero antes de ello, acudirán las 881 personas juzgadoras que fueron electas a la Cámara de Senadores a su toma de protestas a las 19:30 horas.

Luego de hacer un rito de consagración de sus bastones de mando, a ñas 16:00 horas realizarán una ceremonia tradicional de entra del bastón de mando en el Zócalo de la CDMX: