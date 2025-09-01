La presidenta Claudia Sheinbaum celebró en su primer informe de gobierno que ha logrado grandes avances gracias a la “gran hazaña” de la administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Claudia Sheinbaum resaltó que durante el sexenio anterior se logró que disminuyera la desigualdad en el país.

Así como la salida de la pobreza de más de 13 millones de personas, lo que calificó como el nivel más bajo “desde hace 40 años”.

Primer informe de gobierno: Claudia Sheinbaum agradece avances en desigualdad y pobreza en gobierno de AMLO

Claudia Sheinbaum compartió que su administración le está dando continuidad a la “gran hazaña” del sexenio de AMLO, que ella misma ha llamado el “segundo piso” de la Cuarta Transformación.

De acuerdo con Sheinbaum, los resultados que se han obtenido, no sólo durante su primer año de gobierno sino de la administración anterior, se reflejan en la vida cotidiana de la ciudadanía.

“Venimos de un movimiento profundamente humanista, democrático y popular que colocó al pueblo en el centro del quehacer político…Damos continuidad y avanzamos sustentados en la gran hazaña del presidente López Obrador” Claudia Sheinbuam

Y es que, según señaló en su primer informe de gobierno, “con un nuevo proyecto de justicia social sacó de la pobreza a más de 13.5 millones de personas”.

Asimismo, destacó Claudia Sheinbaum, de 2018 a 2024 la población en pobreza pasó del 41.9% al 29.5%, el nivel más bajo de al menos 40 años.

Claudia Sheinbaum reconoce a AMLO por disminuir la desigualdad en México

Por otra parte, Claudia Sheinbaum reconoció también la “gran hazaña” de AMLO para la reducción de la desigualdad en México.

De acuerdo con la presidenta, durante el periodo presidencial anterior se logró una disminución en el coeficiente de Gini, indicador estadístico que mide la desigualdad en la distribución de una variable.

Según las últimas mediciones, México se coloca como el segundo país de América con menor desigualdad, sólo después de Canadá.

“La desigualdad también se redujo significativamente…pasó de 0.426 a 0.391, colocándonos a México como el segundo país con menor desigualdad en América” Claudia Sheinbaum

Por ello, Claudia Sheinbaum señaló que "vamos bien y vamos a ir mejor. Repito, vamos bien y vamos a ir mejor. Por nuestro pueblo y por nuestra patria vale la pena dar cada hora, cada minuto y cada aliento de nuestros días”.