Sheinbaum reafirma nombre del Golfo de México tras dichos de Trump

Desde un evento celebrado en el Sombrerete, en Zacatecas, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió el nombre del 'Golfo de México’ frente a los dichos de Donald Trump para cambiarlo a “Golfo de América”.

“Pero ayer otra vez dijeron que el golfo se llamaba Golfo de América ¿cómo se llama el golfo? México, Golfo de México, Golfo de México. ¡Que viva Zacatecas!" Presidenta Claudia Sheinbaum

No obstante, Claudia Sheinbaum aclaró que esta postura no busca generar conflicto con el gobierno estadounidense, subrayando que ambos países son socios comerciales.

Desde 2025, Donald Trump firmó una orden para que en el gobierno de Estados Unidos se use el nombre “Gulf of America” (Golfo de América), aunque no es reconocido internacionalmente.

Claudia Sheinbaum anuncia campaña para dar beneficios a productores frijoleros

Durante el mismo evento, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió que “a mucha honra somos frijoleros”, expresión que ha sido utilizada de manera peyorativa en Estados Unidos.

De esta forma, la presidenta reivindicó el orgullo por el campo mexicano, la alimentación del país y la identidad nacional frente a comentarios despectivos provenientes del extranjero.

“Allá del otro lado llegaron a decirnos frijoleros ¿cierto o no? Pues a mucha honra somos frijoleros" Presidenta Claudia Sheinbaum

Recordó que el frijol se cultiva y se consume en estas tierras desde tiempos inmemoriales, mucho antes de la llegada de los españoles y de la extracción de oro y plata.

En ese contexto, Claudia Sheinbaum informó que su gobierno realizará una campaña nacional para difundir las bondades de comer frijol y fomentar su consumo, ya que este ha bajado en el país.