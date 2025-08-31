Este lunes 1 de septiembre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum rendirá su Primer Informe de Gobierno en Palacio Nacional, en un evento que marca un hito histórico al tratarse del primer informe de una mujer presidenta en México.

La ceremonia, programada para las 11:00 horas, será transmitida en vivo por medios nacionales y plataformas digitales, y contará con la presencia de autoridades de distintos niveles de gobierno.

Claudia Sheinbaum llega su primer informe de gobierno con un amplio respaldo ciudadano, pues el 76% de los mexicanos aprueba su gestión, según la encuesta de SDPnoticias y MetricsMx.

Gobernadores confirmados al primer informe de Claudia Sheinbaum

El Primer Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum contará con la asistencia de Samuel García (Nuevo León) y Alfredo Ramírez Bedolla (Michoacán), quienes han confirmado su participación como muestra de respaldo a la presidenta.

Samuel García reiteró su interés de acompañar personalmente a Sheinbaum, mientras que Ramírez Bedolla aseguró su presencia para apoyar las acciones del gobierno federal.

Alfredo Ramírez Bedolla y Claudia Sheinbaum (Cortesía)

El Primer Informe de Claudia Sheinbaum no solo destaca por ser el primer informe de una presidenta en México, sino que también refleja la participación política de gobernadores y actores clave en la consolidación de acuerdos y estrategias para el país. La atención de medios y ciudadanos estará centrada en quiénes asisten, quiénes respaldan y qué prioridades se presentan en el gobierno federal.

Posibles asistentes y gobernadores de interés

Además de los confirmados, se espera que otros mandatarios estatales de Morena y aliados políticos puedan asistir, así como representantes de la oposición que buscan fortalecer el diálogo institucional.

La presencia de estos gobernadores será clave para medir la unidad política y colaboración federal-estatal en México durante 2025.

El evento contará con la presencia de miembros del gabinete federal, legisladores, empresarios, representantes de pueblos indígenas, universidades y los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quienes tomarán protesta el mismo día.

La transmisión en vivo permitirá a la ciudadanía conocer los avances y desafíos de la administración en áreas como seguridad, economía, justicia, salud e infraestructura.