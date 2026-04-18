La presidenta Claudia Sheinbaum cierra su visita oficial en España con una reunión de mexicanos en la ciudad de Barcelona antes de volver a México para seguir con la agenda presidencial.

Desde su llegada a España para la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, Sheinbaum reiteró su respaldo total de su administración a la comunidad mexicana que reside en Barcelona.

Sheinbaum se reunirá con mexicanos en Barcelona antes de volver a México

Para terminar su agenda programada en España, la presidenta Claudia Sheinbaum se reunirá este sábado 18 de abril con un grupo de mexicanos en el Consulado de México en Barcelona.

Sheinbaum cierra su visita a Barcelona con reunión con mexicanos antes de volver a México

Más de una docena de mexicanos se reunieron frente al consulado en la Ciudad Condal para reunirse con Claudia Sheinbaum y, durante la espera, entonaron porras para la presidenta.

“Es un honor, estar con Claudia hoy. Es un honor, estar con Claudia hoy”, “¡Viva México”. Mexicanos en Barcelona

Esta reunión se da en el marco de la visita oficial de Sheinbaum en España, donde participó en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia junto a otros gobernantes de América, como:

Lula da Silva, presidente de Brasil

Gustavo Petro, presidente de Colombia

De acuerdo con la información, la presidenta Claudia Sheimbaun ofreció que México fuera la sede para la próxima Cumbre en Defensa de la Democracia, a realizarse en 2027.