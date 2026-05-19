El gobierno de Cuba agradeció este lunes 18 de mayo a México y Uruguay por el envío de mil 700 toneladas de ayuda humanitaria para atender la crisis económica y energética que enfrenta la isla.

De acuerdo con la información, la ayuda humanitaria llegó al puerto de La Habana a bordo de un buque mercante procedente de México y transportó productos básicos como:

Leche en polvo

Arroz

Frijoles

Artículos de higiene personal

Cuba agradece la ayuda humanitaria de México y Uruguay; enviaron cerca de 1,700 toneladas

Alberto López Díaz, ministro de la Industria Alimentaria de Cuba, expresó un “profundo y sincero agradecimiento” a los gobiernos de México y Uruguay por la ayuda humanitaria enviada a la isla.

Cuba agradece a México y Uruguay por 1,700 toneladas de ayuda humanitaria (Redes sociales)

El ministro destacó que las mil 700 toneladas de ayuda humanitaria llegan a Cuba en un “momentos de grandes dificultades económicas”, que se ha agravado por el bloqueo comercial de Estados Unidos.

“Es un acto de hermandad que fortalece la esperanza y alivia el sufrimiento. Gracias México, gracias Uruguay: su ayuda es un abrazo de vida y esperanza para Cuba”. Alberto López Díaz, ministro de la Industria Alimentaria de Cuba

Miguel Ignacio Díaz, embajador de México en Cuba, señaló que parte de la ayuda humanitaria fue recolectada mediante campañas impulsadas por organizaciones civiles mexicanas, sindicatos y grupos de apoyo.

Uruguay se incorporó posteriormente al operativo humanitario para facilitar el traslado conjunto de suministros hacia Cuba, sumando cerca de mil 700 toneladas entre ambos países.

Autoridades cubanas señalaron que la ayuda humanitaria que recibieron de México y Uruguay será distribuida prioritariamente entre niños, adultos mayores y familias en situación vulnerable.