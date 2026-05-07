El embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, desmintió que se haya reunido con la congresista demócrata Pramila Jayapal, para acordar el envío de petróleo de México a Cuba.

“Nunca he conocido ni hablado con la Congresista Pramila Jayapal” Esteban Moctezuma

Así lo sostuvo el representante diplomático por medio de un mensaje en el que indicó que ni siquiera conoce en persona y nunca ha hablado con la congresista en cuestión.

Cabe destacar que el pronunciamiento de Moctezuma, se dio luego de que la propia Jayapal declaró que colaboró con funcionarios de México para supuestamente llevar petróleo de contrabando a Cuba.

Esteban Moctezuma niega reunión con Jayapal por llevar petróleo de México a Cuba

El 3 de enero de 2026, el gobierno de Estados Unidos encabezado por el presidente Donald Trump, ordenó un bloqueo a Cuba que impide que la isla reciba petróleo de otros países.

Ante ello, diversos naciones como fue el caso de México, dejaron de enviar reservas a Cuba, desatando una crisis energética en la isla ante la cual la congresista Pramila Jayapal buscó intervenir con ayuda.

Así lo declaró la propia congresista demócrata, quien dijo que se reunió con embajadores de México y otros países para encontrar una forma de hacer llegar petróleo a Cuba.

“Estuve conversando con los embajadores de México y de otros lugares (…) tratando de averiguar cómo hacer llegar petróleo allí” Pramila Jayapal

No obstante, las declaraciones de Pramila Jayapal fueron desmentidas por el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, quien negó haberse encontrado con la congresista.

En un breve mensaje que compartió en X, Esteban Moctezuma refirió que por su posición, sí suele reunirse con congresistas de Estados Unidos, tanto demócratas como republicanos.

Sin embargo, el embajador sentenció en su tuit que en el caso específico de Pramila Jayapal, no la conoce, e incluso aseveró que ni siquiera ha hablado nunca con ella.

Esteban Moctezuma niega reunión con Jayapal por petróleo de México a Cuba (@emoctezumab/X)

Pramila Jayapal defiende reuniones con embajadores

El 6 de mayo, la congresista Pramila Jayapal confesó que se reunió con embajadores de México para facilitar el envío de petróleo hacia Cuba, en busca aliviar la severa crisis energética actual.

Los dichos de la congresista se han traducido en críticas en su contra, pues se le señala por violar leyes federales, pese a lo cual legisladora defendió su postura alegando razones humanitarias.

Pramila Jayapal defiende reuniones con embajadores (@RepJayapal/X)

Asimismo, Jayapal negó rotundamente haber actuado de forma clandestina y señaló que sus esfuerzos por Cuba pretenden evitar un colapso total que afectaría la estabilidad de toda la región.

Además, resaltó que el trabajo de cualquier congresista implica "reuniones con embajadores de otros países todos los días", pues ese es su “derecho y nuestra responsabilidad”.