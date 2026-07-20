La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció públicamente la revelación que ha realizado el periodista Federico Arreola frente al “nado sincronizado” de periodistas que, según la mandataria, solo busca atacar a su gobierno con críticas constantes y orquestadas.

Durante su conferencia mañanera de este lunes 20 de julio, Claudia Sheinbaum expresó sentirse atacada por lo que escriben diversos columnistas, a quienes calificó de generar “puras críticas”.

La presidenta de México hizo alusión a figuras como Denise Dresser y utilizó el término “comentócratas” para describir este grupo que, a su juicio, actúa de manera coordinada en contra de su administración.

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