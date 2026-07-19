En el marco de la gran final del Mundial 2026, Claudia Sheinbaum fue captada en una interacción directa con Donald Trump y la primera dama Melania Trump dentro del palco de honor del Estadio MetLife.

Este encuentro visual, que ha cobrado relevancia internacional, reafirma el carácter diplomático de la visita de la presidenta de México a Estados Unidos.

La imagen difundida por la periodista Karla Iberia Sánchez y el video compartido por Margo Martin evidencian el carácter diplomático de la visita, reforzando la coordinación trilateral entre los socios del T-MEC.

Captan conversación entre Claudia Sheinbaum, Donald y Melania Trump (NMAS)

Evidencia de la interacción en el palco

La periodista Karla Iberia Sánchez difundió una fotografía exclusiva de NMAS en la que se observa a la presidenta Claudia Sheinbaum entablar una conversación con Donald Trump y Melania Trump.

En la imagen, la mandataria mexicana se encuentra ubicada junto a la primera dama de los Estados Unidos, mientras que a su lado derecho se sitúa el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

Asimismo, un video de 21 segundos compartido por Margo Martin mostró los momentos posteriores a la interpretación del himno de los Estados Unidos por Jennifer Hudson.

En el clip, tras los aplausos de los asistentes, se observa a Donald Trump platicar con Melania, mientras la presidenta Sheinbaum sostiene también un breve intercambio con Mark Carney.

El grupo principal en la primera línea del palco estuvo compuesto por Trump, Melania, Sheinbaum, Carney y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Final del Mundial 2026, un encuentro de alto nivel diplomático

La presencia de Sheinbaum, quien lució un traje sastre color verde con una rosa bordada, responde a una invitación formal del presidente Trump y de la FIFA.

Este evento representa el segundo encuentro presencial entre ambos mandatarios desde que asumieron sus cargos, tras una reunión previa en Washington D.C. en diciembre de 2025.

Más allá del interés deportivo por el duelo entre Argentina y España, el trasfondo de estas conversaciones en el palco es la coordinación trilateral entre los socios del T-MEC.

Los líderes aprovecharon la visibilidad del Mundial para enviar un mensaje de buena colaboración en temas de la agenda regional como comercio, migración y seguridad.