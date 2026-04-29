El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) presentó una reforma a la Ley de Seguridad Nacional y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas para destituir e inhabilitar a funcionarios que permitan la operación de agentes extranjeros en México sin autorización federal.

La iniciativa, impulsada por el diputado Juan Carlos Varela en la Cámara de Diputados, surge tras la polémica por la presunta presencia y muerte de al menos dos agentes extranjeros de la CIA durante un operativo antidrogas en Chihuahua, sin aval del Gobierno federal ni del Senado.

De aprobarse, la propuesta permitiría sancionar a los servidores públicos responsables con destitución del cargo, suspensión e inhabilitación por varios años.

¿Qué plantea la reforma de Morena sobre agentes extranjeros en México?

La iniciativa busca adicionar la fracción XIV y el artículo 5 Bis a la Ley de Seguridad Nacional, con el objetivo de prohibir que autoridades estatales o municipales celebren acuerdos, convenios o cualquier forma de colaboración directa con gobiernos, agencias o corporaciones extranjeras que implique participación operativa dentro del territorio nacional.

Además, establece que toda cooperación internacional en materia de seguridad deberá ser autorizada, coordinada y supervisada exclusivamente por el Ejecutivo federal, conforme a la legislación vigente.

Funcionarios podrían ser sancionados por permitir agentes extranjeros

También se propone crear el artículo 64 Quinquies, que considerará como falta administrativa grave cuando una persona servidora pública:

Autorice, permita, facilite, gestione o tolere la participación directa o indirecta de agentes, corporaciones o fuerzas de seguridad extranjeras en tareas de seguridad pública, investigación o inteligencia dentro de México, sin autorización expresa del Ejecutivo federal.

Celebre, promueva o ejecute acuerdos o convenios con gobiernos, agencias o corporaciones extranjeras que impliquen intervención operativa en territorio nacional fuera de los mecanismos establecidos por la Federación.

Omita impedir dichos actos cuando tenga obligación legal, funcional o jerárquica de hacerlo.

La propuesta señala que estas conductas serían consideradas graves por representar una afectación directa a la soberanía nacional y a la seguridad del Estado mexicano.

¿Cuáles serían las sanciones por permitir agentes extranjeros sin aval?

Morena también propone modificar el artículo 78 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas para imponer sanciones como:

Suspensión del empleo, cargo o comisión.

Destitución del empleo, cargo o comisión.

Sanción económica.

Inhabilitación temporal para ocupar cargos públicos o participar en contratos gubernamentales.

El Tribunal competente podría imponer una o varias sanciones, dependiendo de la gravedad de la falta.

Además, la suspensión del cargo podría ir de 30 a 90 días naturales.

Tiempo de inhabilitación que plantea la reforma

La iniciativa contempla:

Inhabilitación de uno a diez años si la afectación económica no supera 200 veces el valor diario de la UMA.

Inhabilitación de diez a veinte años si rebasa ese límite.

Cuando no existan daños, perjuicios o beneficio económico, la sanción podría ser de tres meses a un año.

Morena endurece postura tras caso Chihuahua

La propuesta legislativa se presenta en medio del debate nacional por la actuación de autoridades estatales en Chihuahua y la presunta intervención de agentes extranjeros en tareas de seguridad, tema que ha generado críticas desde Morena y exigencias de investigación federal.