Maru Campos fue cuestionada sobre su negativa a responder una llamada de Claudia Sheinbaum por el caso de los agentes estadounidenses en Chihuahua.

“Los chihuahuenses tienen una gobernadora que seguirá fuerte, combatiendo el narcotráfico, trabajando para combatir la delincuencia y que no están solas ni están solos”. Maru Campos, gobernadora de Chihuahua

La gobernadora de Chihuahua defendió su trabajo y aseguró que siempre ha desempeñado su cargo con honestidad y transparencia.

Aunque finalizó sus declaraciones con tono de burla ante el señalamiento de la presidenta Sheinbaum por no haber respondido la llamada, utilizando la situación para evadir más preguntas.

“Voy a contestar el teléfono rojo”, dijo Maru Campos para después retirarse del lugar.

Caso de la CIA en gobierno de Maru Campos no es político, afirma Sheinbaum (Eduardo Díaz/ sdpnoticias)

Maru Campos se reunirá con Omar García Harfuch por agentes de la CIA en Chihuahua tras instrucción federal

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que no mantendrá contacto directo con la gobernadora Maru Campos tras el operativo con agentes extranjeros.

En su lugar, designó a Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, como enlace oficial para tratar el tema con la mandataria estatal.

La decisión se dio luego de que la presidenta intentara comunicarse con Campos sin éxito, tras conocerse la participación de agentes de la CIA en Chihuahua.

De acuerdo con lo informado, Harfuch sostuvo una reunión el 23 de abril de 2026 con la gobernadora, en la que se abordó la presencia de los agentes.

Durante ese encuentro, Campos se comprometió a entregar información sobre el operativo y a detallar el contexto de la participación de elementos extranjeros.

Omar García Harfuch, titular de la SSPC (Cortesía)

Sheinbaum señaló que también se le explicó a la gobernadora el procedimiento legal que debe seguirse para permitir colaboración internacional en materia de seguridad.

Finalmente, la presidenta calificó el encuentro como cordial y subrayó que ahora corresponde a Maru Campos proporcionar el informe solicitado sobre las actividades detectadas.