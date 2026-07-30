Claudia Sheinbaum celebró la decisión de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de cerrar las escuelas que operaban bajo el modelo “militarizado”.

“Es muy buena la decisión que toma la SEP, porque con el pretexto de la disciplina pues hay abusos y eso no puede permitirse”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Durante la mañanera del 30 de julio, la presidenta de México subrayó que no se puede usar la disciplina como pretexto para ejercer violencia o abusos contra estudiantes.

En ese sentido, Claudia Sheinbaum reconoció la medida tomada por Mario Delgado, titular de la SEP, y destacó que el cierre busca garantizar que la educación en México se base en respeto y formación integral.

Sheinbaum reacciona a la decisión de la SEP contra escuelas militarizadas en México

En conferencia del pueblo, Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre la decisión que Mario Delgado tomó sobre el cierre de todas las escuelas militarizadas en México, luego del caso de Dafne Zapata.

Esto debido a que la menor de edad fue víctima de violencia en la escuela militarizada Doenitz en Tamaulipas, lo que llevó a la investigación por feminicidio.

Ahora, además de que la SEP señaló que estas escuelas no están autorizadas por ellos, también ordenó el cierre de todas las que operen bajo este esquema.

Ante ello, Claudia Sheinbaum respaldó la decisión de Mario Delgado, explicando que aunque la educación es una etapa “de poner límites”, estos no deben llegar a la violencia.

Asimismo, la mandataria externó que las escuelas deben ser espacio de libertad.

“Es un espacio [las escuelas] de libertad, de construcción de libertad. Entonces no debe permitirse ningún tipo de abuso contra la niñez”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Claudia Sheinbaum dice que caso de Dafne Zapata se está investigando

Al abordar el tema del cierre de las escuelas militarizadas, Claudia Sheinbaum también externó un posicionamiento sobre el feminicidio de Dafne Zapata.

La presidenta dijo que “es muy triste” el caso de Dafne Zapata y subrayó que la Fiscalía de Tamaulipas ya investiga qué sucedió.

Hasta el momento hay tres detenidos, uno de ellos Danna Yanina, quien fue alumna de la academia militarizada y que aseguran ejerció violencia sobre Dafne Zapata bajo órdenes de los “sargentos”.