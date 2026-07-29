La muerte DJ Kavinsky, el músico francés detrás del éxito “Nightcall” está siendo investigada por la Fiscalía de París, pues aún se desconoce la causa.

Según el reporte oficial, DJ Kavinsky fue encontrado muerto en su domicilio ubicado en la capital francesa la noche del 28 de julio de 2026.

Las autoridades francesas ya han abierto una investigación para determinar las circunstancias exactas de la muerte de DJ Kavinsky.

Asimismo, sobre muerte de DJ Kavinsky se adelantó que no se han reportado indicios de hechos violentos.

“Se ha abierto una investigación sobre la causa de la muerte para determinar las circunstancias del fallecimiento, ya que los servicios de emergencia no encontraron ningún elemento sospechoso en el lugar de los hechos”. Fiscalía de París

Se investiga posible accidente cerebrovascular por la muerte de DJ Kavinsky, el músico francés detrás del éxito “Nightcall”

Medios locales, han apuntado que la autoridad podría estar investigando un posible accidente cerebrovascular (ACV) por la muerte de DJ Kavinsky, el músico francés detrás del éxito “Nightcall”.

Hipótesis que se maneja de acuerdo a los hallazgos iniciales de las autoridades francesas y a reportes de su entorno cercano de DJ Kavinsky.

Se dice que DJ Kavinsky habría presentado dolores de cabeza previos, según el medio Le Figaro reportaron que el músico francés detrás del éxito “Nightcall” llevaba varios días quejándose de intensas migrañas antes de morir.

De acuerdo con notas médicas, un dolor de cabeza repentino y extremadamente intenso puede ser una señal de alerta de un accidente cerebrovascular, también conocido como infarto o derrame cerebral.