Jesús Eduardo Govea es el fiscal general del estado de Tamaulipas elegido en noviembre de 2025 y con protesta en diciembre del mismo año.

El nombre de Jesús Eduardo Govea ha tomado relevancia por la decisión que se tomó sobre la reclasificación del delito contra Dafne Zapata que puso en juicio a la Academia Marina Doenitz y otras que hay bajo el argumento de entrenamiento militar.

Pero ¿qué más se sabe de Jesús Eduardo Govea? Te lo compartimos con los siguientes datos:

Quién es

Edad

Esposa

Signo zodiacal

Hijos

Estudios

Trabajo

¿Quién es Jesús Eduardo Govea?

Jesús Eduardo Govea Orozco tomó relevancia al ser conocido como el titular de la Fiscalía de Tamaulipas, que está en el escrutinio público por la muerte de una menor en una escuela militarizada.

El fiscal tomó este cargo desde noviembre de 2025, tomando el puesto de Irving Barrios Mojica por decisión del Congreso estatal.

Además de ser servidor público, Jesús Eduardo Govea también es abogado de profesión. Sin embargo, se ha desempeñado mayoritariamente en la procuración de justicia e implementación del sistema penal con una carrera que inició en 1994.

Jesús Eduardo Govea cuenta con el certificado por la Secretaría Técnica del Consejo de la Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC).

Sobre su vida privada, se sabe que Jesús Eduardo Govea nació en Morelia, Michoacán, pero se desconocen otros detalles.

Jesús Eduardo Govea Orozco, fiscal de Tamaulipas. (@FGJTam)

¿Qué edad tiene Jesús Eduardo Govea?

Jesús Eduardo Govea tiene 57 años de edad, pues nació el 22 de junio de 1969.

¿Quién es la esposa de Jesús Eduardo Govea?

Se desconoce si Jesús Eduardo Govea tiene esposa.

¿Qué signo zodiacal es Jesús Eduardo Govea?

Jesús Eduardo Govea es del signo zodiacal de Cáncer, pues nació un 22 de junio.

¿Cuántos hijos tiene Jesús Eduardo Govea?

Se desconoce si Jesús Eduardo Govea tiene hijos.

Jesús Eduardo Govea Orozco, fiscal de Tamaulipas. (@Fiscalia_Tamaulipas )

¿Qué estudió Jesús Eduardo Govea?

Jesús Eduardo Govea estudió Derecho en la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT).

Asimismo, tiene otros grados de estudios como:

Especialidad en Proceso Penal Acusatorio y Juicio Oral por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe).

Maestría en Derecho con énfasis en Derecho Penal por la Universidad Tecnológica de México (Unitec).

Especialidad en Materia Judicial Federal

Curso de formación para Secretarios de Tribunales de Circuito

Curso básico de Formación y Preparación de Secretarios del Poder Judicial de la Federación

¿En qué ha trabajado Jesús Eduardo Govea?

Jesús Eduardo Govea trabaja como titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Tamaulipas.

Anteriormente, se desempeñó como Fiscal especializado en Combate a la Corrupción, así como Director Jurídico del Sistema para la Integración de la Población al Desarrollo Urbano de Tamaulipas y fue titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica del estado.

Asimismo, estos han sido sus cargos en la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas:

Agente del Ministerio Público Investigador

Agente de Ministerio Público Adscrito a Proceso

Subdirector de Averiguaciones Previas

Coordinador y Director para la Implementación de la Reforma Penal

Jesús Eduardo Govea también fue maestro de materias como Derecho Penal y Lexicología Jurífica, Delitos Especiales, Derecho Ejecutivo Penal y Derecho Procesal Penal.