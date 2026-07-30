Claudia Sheinbaum aseguró que gran parte de las playas de Quintana Roo ya se encuentran libres de sargazo gracias a los trabajos de limpieza y contención realizados por la Secretaría de Marina, el gobierno estatal y el sector hotelero.

“Vayan a Quintana Roo, a sus playas. Muchísimas playas están limpias de sargazo, no tienen problema. Se ha hecho un enorme esfuerzo por parte de la Secretaría de Marina, el Gobierno del Estado y los hoteleros. Vayan a Cancún, vayan a Tulum, a Playa del Carmen, a Mahahual; hay muchísimas playas limpias” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Durante la mañanera del 30 de julio de 2026, la presidenta de México invitó a turistas nacionales y extranjeros a visitar destinos como Cancún, Playa del Carmen, Puerto Morelos, Tulum y Mahahual.

Además, Claudia Sheinbaum anunció una inversión federal de más de 2 mil 600 millones de pesos para combatir el sargazo.

Gobierno de México invertirá más de 2 mil 600 millones de pesos para combatir el sargazo

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el Gobierno de México destinará 2 mil 635.6 millones de pesos para fortalecer la estrategia de combate al sargazo en las costas del Caribe mexicano.

La inversión contempla la adquisición y construcción de infraestructura especializada, entre la que destacan:

2 buques oceánicos.

6 buques semioceánicos.

6 remolcadores.

Mil 500 metros de barreras oceánicas.

35 kilómetros de barreras de contención y redireccionamiento.

Un sistema de monitoreo y alerta temprana.

Un muelle en Puerto Juárez.

Sheinbaum explicó que el objetivo de este equipamiento es capturar el sargazo en el mar antes de que llegue a las playas, lo que permitirá reducir su impacto en los destinos turísticos.

Asimismo, señaló que actualmente existe una mayor presencia de sargazo en las playas que en mar abierto; sin embargo, la estrategia busca prevenir su arribo mediante acciones de contención desde el océano.

La presidenta de México agregó que esta alga marina también puede aprovecharse para elaborar diversos productos, como materiales de construcción, entre ellos ladrillos, además de biocombustibles como biodiésel.

Gobierno de Quintana Roo ha invertido 770 millones de pesos contra el sargazo

Por su parte, Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo, informó que su administración ha invertido 770 millones de pesos en acciones para combatir el sargazo.

La gobernadora destacó que el estado cuenta con un sistema satelital para monitorear el desplazamiento de esta alga y coordinar las labores de contención y limpieza.

Además, subrayó que el Gobierno de Quintana Roo ha trabajado de manera coordinada con la Secretaría de Marina para retirar el sargazo tanto en el mar Caribe como en las playas del estado.