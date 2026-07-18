La Fiscalía de Tamaulipas investiga la muerte de Dafne Zapata, adolescente de 13 años de edad que murió durante un campamento organizado por la Academia Militarizada Doenitz, en Ciudad Madero.

De acuerdo con la información, Dafne Zapata ingresó al campamento el 13 de julio y, cuatro días después, el personal de la institución notificó a su madre que había fallecido tras desvanecerse en el baño.

Investigan muerte de Dafne Zapata en campamento militarizado de Tamaulipas

La familia de Dafne Zapata exige justicia por la muerte de la adolescente en un campamento militarizado en Tamaulipas.

Aseguran que hay inconsistencias en la versión proporcionada por la academia.

Según el testimonio de la madre, recibió una llamada para informarle que su hija presentaba malestares, al solicitar que la trasladaran a un hospital, le aseguraron que no era necesario, pues ya estaba estable.

Minutos más tarde, la madre de Dafne Zapata recibió una segunda llamada para comunicarle que la adolescente había perdido la vida. Información preliminar señalaba que murió tras desvanecerse en el baño.

Caso Dafne Zapata: investigan muerte de adolescente en campamento militarizado en Tamaulipas (Michelle Rojas)

Pese a la versión de la academia militar, la familia acusó que Dafne Zapata cayó después de los castigos y actividades forzadas que le imponían en el lugar; el cuerpo presentaba signos de violencia.

La Fiscalía de Tamaulipas clausuró el lugar y abrió una carpeta de investigación para determinar las causas de la muerte de Dafne Zapata y establecer si el campamento militar tuvo responsabilidad.

Por su parte, la familia de Dafne Zapata solicitó una necropsia independiente y pidió que se revisen las grabaciones de videovigilancia y demás evidencias del plantel para esclarecer el caso.