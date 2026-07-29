Crumbl abrió su primera tienda en México que provocó largas filas en los alrededores de la sucursal en la Roma Norte, con lo que estiman fueron desde 500 hasta 800 visitantes.

Esta primera tienda en México —y también en América Latina— fue inaugurada este martes 28 de julio y forma parte de las 80 sucursales que esperan abrir en el territorio.

Dicha tienda de Crumbl está ubicada en Durango 225, colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México (CDMX).

Crumbl abre su primera tienda en México con largas filas en la Roma Norte

Las galletas virales de TikTok de Crumbl llegaron a México con filas que se estiman serían de hasta 800 personas, durante la inauguración de su primera tienda de Roma Norte.

Según reportes, las filas comenzaron desde las 5:00 a.m. del martes 28 de julio, ya que Crumbl México compartió en sus redes que daría un regalo a las primeras 100 personas.

La misma cuenta de Crumbl compartió la euforia que provocó la apertura de su primera tienda, que fue vitoreada al momento en que abrieron la puerta de su nueva sucursal.

Crumbl abre su primera tienda en México y desata largas filas en Roma Norte (Crumbl México)

Sus mismas historias de Instagram muestran que no dejaron de recibir clientes desde su apertura a las 10:00 horas hasta el momento de cierre, a las 19:00 horas.

Precios de Crumbl en México van desde los 89 pesos

Se compartieron los precios de mostrador de esta primera tienda de Crumbl en México, que parten desde los 89 pesos por galleta.

Crumbl México también ofrece diversos sabores de galletas, menú compartido en sus redes sociales:

Tres leches cake, de pastel de vainilla

Chocolate cookies & cream con trozos de chispas de chocolate blanco

Confetti cake cookie que es de azúcar con confeti de colores

S’mores cookie

Chocolate chip de azúcar morena con chispas de chocolate

Pink sugar de azúcar con almendra