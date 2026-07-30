Jesús Eduardo Govea Orozco, fiscal de Tamaulipas, se pronunció respecto al incendio ocurrido en la planta de Sabirtas de PepsiCo, en Matamoros, Tamaulipas, y aclaró que no hay indicios de participación del crimen organizado.
“No se advierte que hubiera existido alguna forma de amenaza, coacción, alguna agresión hacia personal, hacia empleados de esta planta”Jesús Eduardo Govea. Fiscal de Tamaulipas
Así lo dijo en el programa de Ciro Gómez Leyva, en Grupo Fórmula, en el que coincidió con el comunicado de PepsiCo que emitió el día anterior en el que descartó amenazas del crimen organizado en Tamaulipas.
Investigación por incendio en PepsiCo Matamoros sigue aunque no hay denuncia
El fiscal de Tamaulipas dijo que la investigación por el incendio en la planta de PepsiCo en Matamoros sigue en curso y que se inició de oficio aunque no había una denuncia de la empresa.
Jesús Eduardo Govea Orozco dijo que faltan algunos días más para que concluyan las investigaciones respecto al caso en el que puntualizó fueron 47 los vehículos incendiados.
Este día 30 d julio, personal de Sabritas, empresa de PepsiCo, se va a reunir con el fiscal para expresarle sus inquietudes, aunque no han presentado la denuncia formal por daño a la propiedad.
Fiscalía de Tamaulipas descarta incendio intencional contra PepsiCo Matamoros
Jesús Eduardo Govea Orozco, fiscal de Tamaulipas, descartó que el incendio haya sido intencional debido a que no han encontrado combustible en los peritajes: “si hubiera algún indicio… de que hubiera sido intencional este incendio tendrían que localizarse uno o dos puntos de indicio de fuego, lo cual no ha sido así…”.
También dijo que no hubieron acciones fuera de lo común en cuanto a reportes de seguridad en la planta, aunque el funcionario reconoció que el caso “es atípico, sin duda”.
¿Incendio en PepsiCo Matamoros fue por un corto circuito?
El fiscal de Tamaulipas dijo que se sigue investigando si fue un corto circuito el que inició el incendio en la mencionada planta de Sabritas dado que han descartado acciones intencionales con uso de combustible.
“Iniciamos de oficio la investigación… se sigue investigando… creemos que en caso de que hubiera sido una cuestión fortuita, como se comenta, un posible corto circuito pues tendría que haber tenido alguna ubicación que explique por qué un área tan grande pudo permitir que se propagara de esta manera a partir de un corto circuito”Jesús Eduardo Govea. Fiscal de Tamaulipas