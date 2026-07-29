José Víctor Pablos Vélez, alias “El Güero Marvic”, es investigado por presunto tráfico de combustible desde 2021 por la Fiscalía General de la República (FGR).

El hallazgo de una refinería clandestina en Reynosa, Tamaulipas se suma a las investigaciones de las autoridades federales por la creación de una red de huachicol fiscal que opera con al menos una docena de empresas relacionadas con el transporte y comercialización de combustible.

Investigaciones contra José Víctor Pablos Vélez se suman a nuevo hallazgo de refinería clandestina

José Víctor Pablos Vélez se vio envuelto en el nuevo hallazgo de una refinería clandestina donde se localizaron 3 tráileres de la empresa Marvic, que se suman a las investigaciones contra el empresario de 2021.

De acuerdo con autoridades federales, se le señala por su presunta participación en el tráfico y contrabando de combustible, conocido como huachicol fiscal desde Estados Unidos a través de los cruces fronterizos de Reynosa y Matamoros, Tamaulipas.

Estas investigaciones incluye a sus empresas relacionadas con el transporte y comercialización de hidrocarburos, como:

Marvic Petroleum

Autotransportes de Carga Especializado Marvic

Combustóleos Marvic, S.A, de C.V.

Sin embargo, también se le vincula a más de una docena de empresas de transporte y comercialización de combustibles localizadas en

Texas, Estados Unidos

Nuevo León

Tamaulipas

Solo en 2021, autoridades federales decomisaron 550 carros tanque que transportaban combustible de manera ilegal en Nuevo Laredo, Tamaulipas, que pertenecían a una de sus empresas.

Por otra parte, el pasado 16 de junio de 2026 se compartió un edicto judicial respecto a un juicio de extinción de dominio contra José Víctor Pablos Vélez por más de 21 millones de pesos.

De acuerdo con el edicto, el Estado busca tomar posesión de manera definitiva de 21 millones 883 mil 921.05 pesos mexicanos, presumiblemente de procedencia ilícita.

Asimismo, se resalta una convocatoria a “cualquier personas que considere tener un interés jurídico” sobre dichos recursos en un plazo de 30 días hábiles y acreditar su interés legal.

Este edicto muestra que la demanda también incluye a: