La Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) aseguró que no tiene facultades en academias militarizadas privadas, luego del feminicidio de Dafne Zapata ocurrido en la Academia Militar de Doenitz, en Tamaulipas.

En un comunicado, la dependencia dejó en claro que no realiza trabajos ni de autorización, supervisión, inspección o regulación del funcionamiento de esta clase de instituciones educativas.

Caso Dafne Zapata: Sedena asegura que no tiene facultades en academias militarizadas (Captura de pantalla)

Reglamento interior de Sedena impide facultades en academias militarizadas

Sedena explicó que, conforme a su Reglamento Interior, publicado el 29 de diciembre de 2008, toda disposición que le otorgaba facultades sobre academias militarizadas quedó derogada.

Por ello, Sedena enfatizó que no tiene relación alguna con la academia donde ocurrió el incidente ni con ningún otro plantel educativo “militarizado” que opere en el país.

La dependencia subrayó que centros como la Academia Militarizada Marina Doenitz no forman parte del sistema educativo militar ni están bajo su supervisión administrativa, operativa o normativa.

El comunicado es en respuesta a la confusión sobre la regulación de estas academias privadas como a la que acudía Dafne, que suelen presentarse como instituciones con disciplina castrense, pero no dependen de la Sedena.

Dafne Zapata (Especial )

Solo Sedena puede impartir educación militarizada, defiende SEP

Un día antes, la Secretaría de Educación Pública (SEP) advirtió que ninguna escuela de educación básica en México está autorizada para impartir educación militarizada.

Mario Delgado, titular de la SEP, reiteró que la formación con enfoque militar no está permitida en las escuelas de educación básica y destacó que este tipo de enseñanza es competencia exclusiva de la Sedena.