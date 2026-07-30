Claudia Sheinbaum celebró la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de ordenar al PRI y a su dirigente Alejandro Moreno retirar publicaciones en las que calificaban a Morena como “narcopartido” y “narcogobierno”.

“Pues qué bueno, porque el INE tiene la responsabilidad de que la disputa política sea con verdades y que no haya, de cualquier partido, no porque haya sido el PRI, un uso de noticias falsas, de argumentos sin fondo en el debate político y que sea más bien propositivo, que no sea de agresiones” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

Durante la mañanera del 30 de julio de 2026, la presidenta de México destacó que el INE tiene la responsabilidad de garantizar que la disputa política se base en verdades y no en noticias falsas.

En ese sentido, Claudia Sheinbaum reconoció que el PRI aún puede impugnar ante el TEPJF, pero consideró positivo que se limite el uso de agresiones.

Sheinbaum celebró resultado de denuncia de Morena ante el INE

La celebración de Claudia Sheinbaum vino después de que la Comisión de Quejas y Denuncias del INE analizó una solicitud de medidas cautelares por parte de Morena contra Alejandro Moreno y el PRI.

La resolución del INE tomó en cuenta los señalamientos de Morena de que las declaraciones de Alejandro Moreno en redes sociales son “presuntamente calumniosas” pues “le atribuyen falsamente vínculos con el narcotráfico y la delincuencia organizada”:

Los términos denunciados son:

Narcogobierno Narcopropagandista Narcopolíticos Narcodictadura Cartel de Morena Narcopartido

Sheinbaum celebra que el INE considere “hecho falso” el término “narcogobierno”

En total, el análisis del INE, cuyo resultado celebró Claudia Sheinbaum, se hizo a cinco publicaciones realizadas por Alejandro Moreno, de las cuales cuatro fueron reposteadas por el PRI.

El INE dijo que las declaraciones serían imputaciones de hechos o delitos falsos porque no tienen un sustento fáctico.

Ante ello, Alejandro Moreno dijo que se basa en hechos como las solicitudes de extradición de Estados Unidos y resaltó que no pueden reconvenirlo porque es senador de la república.