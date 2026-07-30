Pepsi Matamoros descartó que el incendio registrado en su centro de distribución en el estado de Tamaulipas, esté ligado a actos de extorsión.

Ante lo sucedido, PepsiCo manifestó que se encuentra colaborando con las autoridades de Tamaulipas con la finalidad de esclarecer los hechos y conocer los motivos que derivaron en el incendio.

Pepsi Matamoros rechaza rumores de extorsión tras incendio en centro de distribución; no hubo víctimas

A través de un comunicado, Pepsi Matamoros rechazó los rumores que aseguraban que el incendio en su centro de distribución de Tamaulipas estaría relacionado con amenazas y extorsión.

PepsiCo aclaró que, tras realizar una revisión de sus protocolos internos, no se han detectado señales de advertencia o amenazas que sugirieran un ataque premeditado contra sus instalaciones.

Pepsi Matamoros descarta que incendio en centro de distribución esté ligado a extorsión (PepsiCo)

El incendio tuvo lugar durante las primeras horas del lunes 27 de julio, en el centro de distribución ubicado en la avenida Marte R. Gómez, en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas.

Las llamas fueron sofocadas tras un arduo trabajo de bomberos y elementos de Protección Civil, quienes acudieron tras recibir una llamada de emergencia.

De acuerdo con la propia PepsiCo, el fuego redujo a cenizas a decenas de camionetas destinadas al reparto de mercancía, aunque afortunadamente no se reportaron lesionados ni víctimas mortales.

La empresa manifestó que las autoridades de Tamaulipas ya investigan lo sucedido, con lo que reafirmaron que mantendrán sus operaciones en la entidad, frenando cualquier especulación sobre algún cambio de sede.