Mario Delgado reiteró que la Ley General de Educación no permite en ningún momento la educación militarizada en México.

“No está autorizado por la ley ningún tipo de educación tipo ‘militarizada’, ni la Secretaría de Educación, ni la Defensa Nacional autorizan este tipo de modalidades” Mario Delgado

En el marco de las investigaciones por la muerte de la menor de edad Dafne Zapata en una escuela con este tipo de modalidad, el titular de la Secretaría de Educación Pública subrayó que ni la SEP ni la Sedena han autorizado programas de enseñanza bajo esquemas militares.

Mario Delgado enfatizó que este modelo es “incompatible” con los principios constitucionales y legales que rigen la educación básica de la Nueva Escuela Mexicana.

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